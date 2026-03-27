Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την υπέρβαση απέναντι στην Μπέτις και, παρά τη νίκη με 1-0 στο ΟΑΚΑ, αποκλείστηκε από τη συνέχεια του UEFA Europa League, καθώς γνώρισε βαριά ήττα με 4-0 στην Ισπανία στη φάση των «16». Από την πλευρά της, η UEFA ανακοίνωσε νέο βαρύ πρόστιμο και οι «Πράσινοι» καλούνται να καταβάλουν ένα σημαντικό ποσό για παραβάσεις που καταγράφηκαν στο εντός έδρας παιχνίδι.

Σύμφωνα με την Πειθαρχική Επιτροπή της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας, ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε με πρόστιμο που αγγίζει τις 100.000 ευρώ, συγκεκριμένα 94.750 ευρώ. Αν σε αυτό προστεθούν και τα 17.250 ευρώ που είχαν επιβληθεί για τα παιχνίδια απέναντι στη Πλζεν, τότε το συνολικό ποσό που επιβαρύνει την ομάδα από τα νοκ-άουτ ματς ανέρχεται στις 112.000 ευρώ. Σε ό,τι αφορά τη συνολική εικόνα της φετινής σεζόν, τα πρόστιμα για τον Παναθηναϊκό ανέρχονται, πλέον, σε 322.625 ευρώ, εάν συνυπολογιστούν και οι ποινές από τα προκριματικά στις διοργανώσεις της UEFA και στη League Phase του Europa League. Τα προηγούμενα χρόνια, οι «Πράσινοι» είχαν επιβαρυνθεί με 330.000 ευρώ τη σεζόν 2024/25 και 464.500 ευρώ τη σεζόν 2023/24, με το συνολικό ποσό προστίμων της τελευταίας τριετίας να ξεπερνά το 1,1 εκατ. ευρώ.