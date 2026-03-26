Ενώ η «γαλανόλευκη» προετοιμάζεται για τις προσεχείς φιλικές αναμετρήσεις με την Παραγουάη στο «Γ. Καραϊσκάκης» (27/03) και την Ουγγαρία εκτός έδρας στη Βουδαπέστη (31/03), η ομοσπονδία σχεδιάζει ήδη το πρόγραμμα του καλοκαιριού. Όπως αναφέρεται, η Εθνική Ελλάδας αναμένεται να ταξιδέψει στη Στοκχόλμη για να αντιμετωπίσει τη Σουηδία στις 4 Ιουνίου. Παράλληλα, προχωρούν οι επαφές για έναν ακόμη σπουδαίο αγώνα που θα διεξαχθεί στο Παγκρήτιο Στάδιο στις 7 Ιουνίου, με πιθανούς αντιπάλους είτε την Ιταλία είτε την Ουαλία.