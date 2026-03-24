Ο Ματίας Λεσόρ επέστρεψε στα γήπεδα μετά τον σοβαρό τραυματισμό του και σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «PameStoixima» αναφέρθηκε σε όσα έζησε όταν ήταν εκτός δράσης, αποκαλύπτοντας και ποιος συμπαίκτης του τον στήριξε περισσότερο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού…

Για το τι ένιωθε το διάστημα της απουσίας του: «Το πρώτο πράγμα που ένιωσα ήταν πολύ αγάπη από πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, ειδικά όπως στην Ελλάδα με τους φίλους του Παναθηναϊκού».

Για το αν υπήρξε κάποια στιγμή που να πίστεψε ότι δεν θα επιστρέψει: «Όχι, ποτέ. Ποτέ δεν αμφέβαλλα ότι θα επιστρέψω. Ξέρω πως ότι και αν χρειαστεί θα έβρισκα τρόπο να επιστρέψω».

Για το τι ήταν αυτό που τον βοήθησε να ξεπεράσει τις πιο δύσκολες στιγμές: «Ο γιος μου θα έλεγα. Ήταν ο Νο.1 υποστηρικτής μου. Προφανώς και η γυναίκα μου. Αλλά ο γιός μου, μου έκανε αυτές τις αθώες ερωτήσεις που κάνουν τα παιδιά: «Πότε θα γυρίσεις μπαμπά; Θέλω να σε δω να καρφώνεις, θέλω να σε δω να παίζεις». Ποτέ δεν αισθάνθηκε λυπημένος, πάντα μου μετέφρε ενθουσιασμό».

Για τον συμπαίκτη του που τον στήριξε περισσότερο: «Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου όλοι οι συμπαίκτες μου ήταν εκεί. Ειδικά αυτοί που ήταν εδώ από τον πρώτο χρόνο. Αλλά αυτός με τον οποίο πέρασα περισσότερο χρόνο ήταν ο Κέντρικ Ναν. Πήγα κάποιες φορές και σπίτι του και με βοηθούσε με την θεραπεία γιατί και αυτός είχε αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα τα οποία αντιμετώπιζα και εγώ εκείνη την περίοδο».

Για τα συναισθήματά του στην επιστροφή του: «Ήταν πραγματικά συναισθηματικό, ειλικρινά. Στην αρχή ο Άταμαν μου είπε ότι είμαι στην πρώτη πεντάδα, σκέφτηκα ότι είναι τρελός, αλλά αυτό δείχνει πόσο πολύ πιστεύει σε μένα και αναγνώρισε την προσπάθεια που έκανα. Έχοντας και την οικογένεια μου στα court seats, την γυναίκα μου τον γιο μου και τους γονείς μου, μου έδωσαν ένα παραπάνω κίνητρο για το παιχνίδι».

Για το πώς περνούσε τον χρόνο του όταν ήταν εκτός δράσης: «Πέρασα πολύ χρόνο με την οικογένεια μου, όπως είπα έφτιαξα μια πολύ δυνατή σχέση με τον γιο μου».

Για το μήνυμα που θέλει να περάσει στον γιο του μετά τα όσα πέρασε με τον τραυματισμό του: «Μερικές φορές προσπαθεί να γίνει γιατρός και ξέρεις όλα τα παιδιά έχουν λίγο πόνο κάπου. Τους δίνεις ένα φιλί και μετά νιώθουν καλύτερα. Προσπάθησε να μου δώσει ένα μαγικό φιλί στο πόδι. Δεν δούλεψε τόσο καλά όσο νόμιζε, αλλά τουλάχιστον προσπάθησε».

Για το αν το μότο «winning awaits» του ταιριάζει: «Είναι η νοοτροπία που προσπαθούμε να έχουμε στον Παναθηναϊκό».

Για το μήνυμα που θέλει να στείλει στους οπαδούς του Παναθηναϊκού: «Ευχαριστώ για όλα όσο κάνατε. Μόνο ΠΑΟ».