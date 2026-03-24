Άνω-κάτω έχει γίνει το ποδόσφαιρο της Τσεχίας καθώς ξέσπασε σκάνδαλο με χειραγώγηση αγώνων σε όλες τις κατηγορίες, με την αστυνομία να έχει προχωρήσει στη σύλληψη παραγόντων, διαιτητών και ποδοσφαιριστών.

Η αστυνομία της Τσεχίας, έπειτα από εντολή της εισαγγελίας, είχε αρχίσει εδώ και μήνες μεγάλη έρευνα για τη δράση κυκλώματος στο ποδόσφαιρο, το οποίο έστηνε αγώνες από τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα μέχρι και την 1η Κατηγορία.

Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της χώρας, είναι 47 τα άτομα που βρίσκονται υπό έρευνα για περιπτώσεις χειραγώγησης αγώνων και έχουν ήδη ξεκινήσει οι προβλεπόμενες πειθαρχικές διαδικασίες κατά διαιτητών, παικτών και παραγόντων που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα.

Αρκετοί ύποπτοι έχουν τεθεί υπό κράτηση, όπως ενημέρωσε η εισαγγελία, με τον υπουργό Αθλητισμού της Τσεχίας, Μπόρις Στάστνι, να τονίζει ότι η έρευνα έχει την απόλυτη στήριξή του και να υπογραμμίζει πως σε αυτή συμμετέχει και μονάδα της UEFA που ασχολείται με υποθέσεις χειραγώγησης αγώνων.

Η Τσεχία είναι σταθερά στις πρώτες θέσεις της Ευρώπης εδώ και χρόνια σε ό,τι αφορά τον αριθμό χειραγωγημένων αγώνων, με τον πρόεδρο της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας, Νταβίντ Τρούντα, να σχολιάζει το σκάνδαλο που ξέσπασε λέγοντας πως είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση.

Την ίδια ώρα, η εθνική Τσεχίας συνεχίζει την προετοιμασία της για τον αγώνα μπαράζ για την πρόκριση στο Μουντιάλ 2026, την Πέμπτη (26/3), με αντίπαλο την Ιρλανδία.