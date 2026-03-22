Ο Ολυμπιακός έπεσε στη 2η θέση και στο -2 από την κορυφή μετά το 0-0 με την ΑΕΛ στο Καραϊσκάκη, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να τονίζει πως κάτι λείπει από την ομάδα του για να γίνει πραγματικά επικίνδυνη.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ευκαιρίες για να σκοράρουν αλλά δεν το έκαναν και έχασαν δύο πολύτιμους βαθμούς, με τον Ισπανό τεχνικό να λέει τα εξής στη συνέντευξη Τύπου…

Για το παιχνίδι και αν οι επιλογές του για την 11άδα επηρεάστηκαν από το γεγονός ότι κάποιοι παίκτες ήταν στο όριο καρτών: «Ναι, η αλήθεια είναι πως στην επιλογή της 11άδας έπαιξαν ρόλο οι κάρτες γιατί μπορεί να έχαναν τον επόμενο αγώνα και τους προστατεύσαμε. Στο πρώτο ημίχρονο ο αντίπαλος δε μας απείλησε αλλά και εμείς δε δημιουργήσαμε κάποιον ιδιαίτερο κίνδυνο. Μας λείπει το να είμαστε πολύ επικίνδυνοι απέναντι στον αντίπαλο, στο δεύτερο ημίχρονο με εξαίρεση τον Ελ Κααμπί δεν ήμασταν όσο επιθετικοί θέλαμε, δυσκολευόμαστε να δημιουργούμε κίνδυνο απέναντι στις μικρές θεωρητικά ομάδες».

Για τις ευκαιρίες του Ολυμπιακού και το γεγονός ότι δεν κατάφερε να σκοράρει: «Οι ευκαιρίες που είπατε ότι δημιουργήσαμε δεν ήταν οι κλασσικές τελικές ευκαιρίες, μας λείπει αυτό το κάτι που θα δημιουργήσουμε τον κίνδυνο στον αντίπαλο».

Για το αν υπήρχε η απαραίτητη συγκέντρωση στο πρώτο ημίχρονο: «Δε νομίζω πως το πρόβλημα είναι η συμπεριφορά των παικτών και ότι το μυαλό τους είναι αλλού. Ίσα-ίσα στο δεύτερο ημίχρονο έδειξαν θέληση και αποφασιστικότητα, ίσως όμως βιαστήκαμε αρκετά όσο περνούσε ο χρόνος και μας έλειπε η καθαρή ενέργεια και σκέψη για να βάλουμε το γκολ. Σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να πω ότι έχει να κάνει με την έλλειψη συγκέντρωσης και θέλησης. Ίσως επαναπαυτήκαμε γιατί ήμασταν κυρίαρχοι στον αγώνα, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο δείξαμε θέληση για να πάρουμε το αποτέλεσμα και σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει έλλειψη συγκέντρωσης».

Για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός θα μπει από τη 2η θέση στα play off και αν έχει προτίμηση για το πρόγραμμα: «Θα δεχτούμε το πρόγραμμα όπως και να είναι, ελπίζουμε να είναι ένα πρόγραμμα χωρίς παγίδες, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για αυτό. Τελείωσε η μεγαλύτερη διάρκεια του πρωταθλήματος και τώρα πάμε σε ένα μικρό πρωτάθλημα με δυνατά ματς. Οι τρεις πρώτοι έχουμε το προβάδισμα από την τέταρτη ομάδα, εμείς ελπίζουμε να κάνουμε καλά παιχνίδια και να διεκδικήσουμε όλες μας τις πιθανότητες για να πάρουμε τις νίκες που χρειαζόμαστε και το πρωτάθλημα».