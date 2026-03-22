Ο Ολυμπιακός είχε πολλές ευκαιρίες αλλά έπεσε πάνω στον εκπληκτικό Βενεκιτίδη και έμεινε στο 0-0 με την ΑΕΛ, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπει στα play off από τη 2η θέση, στο -2 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν στο παιχνίδι με στόχο να ανοίξουν το σκορ όσο το δυνατόν πιο νωρίς και θα μπορούσαν να το πετύχουν στο 6′ με τον Ζέλσον Μάρτινς που έκλεψε από τον Ρόσιτς και βρέθηκε σε θέση για γκολ αλλά ο Βενετικίδης κατάφερε να αποκρούσει.

Λίγα λεπτά μετά, στο 12′, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πλησίασε και πάλι στο να πάρει το προβάδισμα με το παραλίγο αυτογκόλ του Μπατουμπινσικά μετά την προσπάθεια του Ταρέμι και το παιχνίδι συνεχίστηκε με τους Πειραιώτες να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων και τους Θεσσαλούς να αμύνονται, ψάχνοντας τις αντεπιθέσεις.

Οι «βυσσινί» θα μπορούσαν να βγουν μπροστά με καλές προϋποθέσεις σε κάποιες περιπτώσεις αλλά δεν απέφυγαν τα λάθη, με τον Ολυμπιακό να απειλεί στο 27′ με το σουτ του Ταρέμι που κόντραρε στα σώματα και να έχει νέα φάση στο 43′, όταν η μπάλα πέρασε από τους Ποντένσε και Μπρούνο και κατέληξε στον Σιπιόνι που έκανε το σουτ αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Στο δεύτερο ημίχρονο η πρώτη ευκαιρία -και ήταν πολύ μεγάλη- ήρθε για τον Ολυμπιακό στο 56′, με τον Τσικίνιο να βρίσκει τον Ταρέμι που σούταρε εντός περιοχής αλλά ο Βενεκιτίδης κατάφερε να αποκρούσει και να κρατήσει το 0-0. Λίγα λεπτά μετά, στο 60′, η ΑΕΛ είχε επίσης μεγάλη ευκαιρία με τον Μασόν στην αντεπίθεση, ο Τζολάκης όμως απέκρουσε.

Στο επόμενο λεπτό ο Βενεκιτίδης κατάφερε να βρει τη μπάλα στο ωραίο… σκαφτό σουτ του Ποντένσε και παραχώρησε κόρνερ, με τον Μεντιλίμπαρ να αρχίζει τις αλλαγές και να ρίχνει στο ματς τον Ελ Κααμπί, περιμένοντας από αυτόν να δώσει τη λύση. Λύση που θα μπορούσε να έρθει και από το άτσαλο διώξιμο του Μπατουμπινσικά στο 67′, μετά το γύρισμα του Μπρούνο, αλλά ο Βενεκιτίδης αντέδρασε και πάλι σωστά.

Στο 79′ ο Ελ Κααμπί με προβολή, μετά τη σέντρα του Μπρούνο, δεν κατάφερε να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα, ο Μεντιλίμπαρ συνέχιζε τις αλλαγές και στο 88′ το Καραϊσκάκη ήταν έτοιμο να πανηγυρίσει αλλά η μπάλα πήγε στο δοκάρι μετά το σουτ του Ποντένσε και στη συνέχεια ο Βενεκιτίδης απομάκρυνε. Ένα λεπτό μετά, στο 89′, ο Μπρούνο έκανε το γύρισμα για τον Κλέιτον αλλά αυτός αστόχησε από κοντά και το 0-0 παρέμεινε ως το τέλος, με τον Ολυμπιακό να είναι πλέον στο -2 από την κορυφή.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια (61′ Ροντινέι), Μπιανκόμ, Πιρόλα, Μπρούνο, Σιπιόνι (73′ Νασιμέντο), Μουζακίτης, Ζέλσον Μάρτινς (80′ Γιαζίτσι), Τσικίνιο (61′ Ελ Κααμπί), Ποντένσε, Ταρέμι (80′ Κλέιτον).

ΑΕΛ (Σάββας Παντελίδης): Βενετικίδης, Αποστολάκης (73′ Πέρες), Ρόσιτς, Μπατουμπινσικά, Ουατάρα (45′ Μασόν), Σουρλής, Ατανάσοφ, Ναόρ, Χατζηστραβός (46′ Σίστο), Κακουτά (73′ Φεριγκρά), Τούπτα (73′ Γκαράτε).