Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε νωρίς αλλά τελικά ηττήθηκε με 2-1 από τον Βόλο και έπεσε στην 3η θέση, στο -3 από την κορυφή, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να τονίζει πως πιθανότατα ήταν το χειρότερο παιχνίδι της ομάδας του φέτος.

Οι «ασπρόμαυροι» δεν ήθελαν ούτε να σκέφτονται το ενδεχόμενο να χάσουν βαθμούς στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος και τελικά… έχασαν, με τον προπονητή τους να μην κρύβει την απογοήτευσή του για όσα είδε στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Λουτσέσκου…

Για το παιχνίδι: «Ένα από τα χειρότερα παιχνίδια για εμάς, ίσως το χειρότερο. Απροσδόκητη στιγμή, ξεκινήσαμε καλά, αλλά μετά από πολλά λάθη, τους δώσαμε την ευκαιρία για να έχουν ευκαιρίες και να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση.

Χάσαμε την ηρεμία και την αυτοπεποίθησή μας. Ήμασταν παθητικοί, ακόμη και στο β’ μέρος. Επιτρέψαμε στον αντίπαλο να παίξει. Ενδεχομένως να είναι έλλειψη αυτοπεποίθησης αυτήν την στιγμή, το άγχος να μην δεχθούμε κάποιο τέρμα. Ήμασταν μπλοκαρισμένοι και όχι όπως συνήθως».

Για το γεγονός ότι η ομάδα του δέχθηκε ανατροπή για τρίτη φορά φέτος: «Κάτι χάθηκε για εμάς, η ηρεμία, η αυτοπεποίθηση μετά τα λάθη που τους επέτρεψαν να πλησιάσουν την εστία μας. Υπάρχουν λάθη από παντού, χάσαμε την αυτοπεποίθηση που είχαμε μετά το πρώτο γκολ.

Είναι ένα γκολ που καταλαβαίνεις ότι οι παίκτες δεν είχαν ηρεμία, χάναμε μπάλες, προσπαθούσαμε να ανακτήσουμε την μπάλα. Παίζαμε με μία ομάδα επιθετική, συγκεντρωμένη στην άμυνα. Δεχθήκαμε το γκολ, το δεύτερο γκολ ήταν από δικό μας κόρνερ. Κακή στιγμή, δύσκολη, αλλά εντάξει είναι ποδόσφαιρο πρέπει να αντιδράσεις.

Έχουμε μπροστά μας έξι παιχνίδια. Πρέπει να αντιδράσουμε, υπάρχει η δυνατότητα από την ομάδα να βρει τρόπο, γιατί το έχει καταφέρει πολλές στιγμές».