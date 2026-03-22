Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε νωρίς στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, στη συνέχεια όμως δέχθηκε την ισοφάριση από τον Βόλο και στο 95′ ήρθε και η ήττα με 2-1, με συνέπεια από την 1η θέση να πέσει στην 3η, στο -3 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ.

Από το ξεκίνημα του αγώνα οι «ασπρόμαυροι» πήραν την κατοχή της μπάλας και ήταν αυτοί που έκαναν παιχνίδι, ψάχνοντας τον τρόπο για να φτάσουν στο γκολ. Και τελικά τον βρήκαν στο 13ο λεπτό, όταν ο Τάισον πάσαρε στον Κωνσταντέλια που άφησε τη μπάλα για τον Γερεμέγεφ και αυτός απέφυγε τον αντίπαλό του και πλάσαρε όπως έπρεπε τον Σιαμπάνη για το 0-1.

Αμέσως μετά, στο 16′, οι γηπεδούχοι έκαναν αναγκαστική αλλαγή καθώς ο Μύγας δεν μπορούσε να συνεχίσει και αντικαταστάθηκε από τον Τασιούρα, με την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου να έχει ευκαιρία στο 20′ με την κεφαλιά του Χατσίδη που απέκρουσε ο Σιαμπάνης και να ελέγχει την κατάσταση.

Στο 36′, πάντως, ο Βόλος θα μπορούσε να ισοφαρίσει καθώς ο Ουρτάδο βγήκε απέναντι από τον Τσιφτσή μετά το μεγάλο λάθος του Λόβρεν αλλά το τελείωμα του δεν ήταν καλό και η μπάλα έφυγε άουτ. Δύο λεπτά μετά έγινε νέο λάθος στην άμυνα αλλά ο Ουρτάδο και πάλι δεν κατάφερε να το εκμεταλλευθεί, με τον Λουτσέσκου να έχει νεύρα με τους παίκτες του.

Ο ΠΑΟΚ έπρεπε, πλέον, να ανεβάσει την απόδοσή του και να πετύχει οπωσδήποτε δεύτερο γκολ για να μη χάσει βαθμούς και πέσει από την κορυφή, δεν ήταν όμως καλός. Δεν ήταν καθόλου καλός και στο 89′ θα μπορούσε να μείνει πίσω στο σκορ αλλά ο Γκονζάλες αστόχησε από πολύ καλή θέση, χάνοντας μεγάλη ευκαιρία για τους γηπεδούχους.

Οι «ασπρόμαυροι», σε κατάσταση πανικού πλέον, είχαν οκτώ λεπτά στη διάθεσή τους (τόσες ήταν οι καθυστερήσεις) για να σκοράρουν και να πάρουν τη νίκη, δεν μπορούσαν ούτε καν να γίνουν επικίνδυνοι όμως και στο 95’… πάγωσαν, καθώς ο Ουρτάδο έκλεψε από τον Ντεσπόντοφ, πέρασε τον Τσιφτσή και έγραψε το 2-1, δίνοντας τη νίκη στον Βόλο.

Βόλος (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης, Τσοκάνη, Κάργα, Χέρμανσον, Αμπάντα (90′ Τριανταφύλλου), Γρόσδης, Μαρτίνες (85′ Κύρκος), Μύγας (16′ Τασιούρας), Λάμπρου, Γκονσάλες, Ουρτάδο.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Τέιλορ, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Σάντσες, Ζαφείρης, Οζντόεφ (76′ Καμαρά), Κωνσταντέλιας, Τάισον, Χατσίδης, Γερεμέγεφ.