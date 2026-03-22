Πανευτυχής μετά την απονομή του ασημένιου μεταλλίου που κατέκτησε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου που γίνεται στο Τορούν της Πολωνίας, ο Εμμανουήλ Καραλής τόνισε ότι ζει το όνειρό του και πως δεν βάζει όρια στον εαυτό του.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης έχει εξελιχθεί πάρα πολύ ως αθλητής τον τελευταίο 1,5 χρόνο και τα καλύτερα είναι μπροστά του, με τη μία επιτυχία να διαδέχεται την άλλη πλέον και την κατάκτηση μεταλλίου να θεωρείται δεδομένη σε κάθε μεγάλη διοργάνωση.

Ο Καραλής τα κατάφερε και στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου κατακτώντας το ασημένιο με άλμα στα 6,05μ. και μετά την απονομή δεν έκρυψε τη χαρά του, αλλά και την… κούρασή του, στις δηλώσεις του.

«Με πολύ κόπο και πίστη στον εαυτό μου κατάφερα να πάρω αυτό το μετάλλιο, είμαι ξενυχτισμένος βέβαια, γιατί βγήκαμε και το χαρήκαμε πολύ.

Σημασία έχει αυτό που είπα χθες, είμαι υγιής, χαρούμενος, κάνω αυτό που αγαπώ στο υψηλότερο επίπεδο, κάτι που δεν φανταζόμουν, ζω το όνειρό μου και είμαι χαρούμενος που λαμβάνω τόση πολλή αγάπη σε αυτό το ταξίδι μου.

Δεν θέλω να βάζω νούμερα και όρια στον εαυτό μου, ελπίζω όταν τελειώσω την καριέρα μου, να έχω μόνο καλές στιγμές κι ελπίζω το όνειρο που έχω θέσει, να το έχω ξεπεράσει. Θα κάνω λίγες διακοπές, για 10 ημέρες να καθαρίσει το μυαλό μου, να ξεκουραστεί το σώμα μου και να αρχίσω την προετοιμασία για τον ανοιχτό», ήταν τα λόγια του.