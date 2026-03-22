Ο Εμμανουήλ Καραλής τα πήγε εξαιρετικά και στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο, το οποίο φόρεσε στον λαιμό του το απόγευμα της Κυριακής (22/3).

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης προσπάθησε για το καλύτερο δυνατό στον τελικό του άλματος επί κοντώ και τελικά αυτό ήταν η 2η θέση και το ασημένιο μετάλλιο, καθώς ο Άρμαντ Ντουπλάντις απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι είναι απλά ανίκητος.

Με άλμα στα 6,05μ. ο Καραλής εξασφάλισε μια θέση στο βάθρο και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής με μετάλλιο σε τρία συνεχόμενα Παγκόσμια Πρωταθλήματα κλειστού στίβου, με την απονομή να γίνεται την Κυριακή (22/3).

Μαζί με τους Ντουπλάντις και Καραλή ήταν στο βάθρο και ο Κέρτις Μάρσαλ από την Αυστραλία, ο οποίος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.