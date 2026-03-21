Ο εκπληκτικός Εμμανουήλ Καραλής έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής με τρία μετάλλια σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου καθώς κατέκτησε το ασημένιο στο Τορούν της Πολωνίας με άλμα στα 6,05μ., με τον ανίκητο Άρμαντ Ντουπλάντις να παίρνει το χρυσό με 6,25μ.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης μπήκε στον αγώνα αφήνοντας το αρχικό ύψος που ήταν το 5,50μ. και πήγε στα 5,70μ., τα οποία και πέρασε με την πρώτη. Έτσι, ανέβηκε στα 5,85μ. τα οποία επίσης πέρασε εύκολα, ενώ δεν είχε κανένα πρόβλημα ούτε στα 5,95μ., περνώντας το κι αυτό με την πρώτη.

Στα 6,00μ. είχε την πρώτη του άκυρη προσπάθεια αλλά με τη δεύτερη το πέρασε και συνέχισε στα 6,05μ., άλμα που του έδωσε τελικά και το ασημένιο μετάλλιο. Και από τη στιγμή που είχε εξασφαλιστεί αυτό, ο Καραλής μονομάχησε με τον Ντουπλάντις για το χρυσό μετάλλιο.

Μια μονομαχία που επιβεβαίωσε ότι ο Σουηδός είναι ανίκητος καθώς πέρασε εύκολα το 6,10μ., στη συνέχεια το 6,15μ. και μετά άφησε το 6,20μ. και πήγε στα 6,25μ., τα οποία επίσης πέρασε με την πρώτη προσπάθεια. Απίθανα πράγματα, δηλαδή, από τον Ντουπλάντις, ο οποίος παραδόξως δεν προσπάθησε να κάνει νέο παγκόσμιο ρεκόρ, ενώ ο Καραλής έχασε στις λεπτομέρειες το 6,20μ. και δεν τα κατάφερε στα 6,25μ.

Η κατάταξη του τελικού

1.Άρμαντ Ντουπλάντις (Σουηδία) 6.25μ.

2.Εμμανουήλ Καραλής (Ελλάδα) 6.05μ.

3.Κέρτις Μάρσαλ (Αυστραλία) 6.00μ.

4.Σόντρε Γκουτόρμσεν (Νορβηγία) 5.95μ.

5.Ζάκερι Μπράντφορντ (ΗΠΑ) 5.95μ.

6..Μπαπτίστ Τιερί (Γαλλία) 5.85μ

7.Μένο Φλόον (Ολλανδία) 5.85μ

8.Τιμπό Κολέ (Γαλλία) 5.85μ.

9.Έρνεστ Ομπιένα (Φιλιππίνες) 5.70μ.

9.Κρίστοφερ Νίλσεν (ΗΠΑ) 5.70μ.

11.Σίμεν Γκουτόρμσεν (Νορβηγία) 5.70μ.

12.Νταβίντ Χόλι (Τσεχία) 5.50μ.