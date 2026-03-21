Ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε ξανά υπερήφανη την Ελλάδα κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου και στις δηλώσεις του δεν έκρυψε τα συναισθήματά του, τονίζοντας πως ο στόχος του είναι το παγκόσμιο ρεκόρ.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης έχει καθιερωθεί πλέον ως ένας από τους καλύτερους στο άλμα επί κοντώ καθώς το ένα μετάλλιο διαδέχεται το άλλο και τα κατάφερε και στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, κατακτώντας το ασημένιο με άλμα στα 6,05μ.

«Είναι απίστευτο. Τώρα το συνειδητοποιώ. Μέσα σε τρία χρόνια έχουν αλλάξει όλα. Ο πατέρας μου μπήκε στο τιμ μου, μαζί με τους Πομάνσκι, τον Στσεπάνσκι και τον Μίλτο. Με άλλαξαν ως αθλητή και ως άνθρωπο. Το ότι είμαι εδώ και δοκιμάζω στα 6,25μ. δεν ήταν ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα», είπε αρχικά στις δηλώσεις του και στη συνέχεια αναφέρθηκε στη μάχη που έγινε στον τελικό.

«Ήταν φανταστικός. Ήθελα να πηδήξω, να ρισκάρω. Τα όρια δεν έχουν πήχη και δεν έχουν όριο. Το δοκίμασα, το προσπάθησα. Έχω την αγάπη όλου του κόσμου, της Ελλάδας, των συναθλητών μου. Ξέρω τι μπορώ να κάνω. Ελπίζω να γράψουμε ιστορία όλοι μαζί τα επόμενα χρόνια», ήταν τα λόγια του.

Συνεχίζοντας, ο Καραλής ρωτήθηκε για την ελληνική γιορτή που στήθηκε στον τελικό, λέγοντας: «Η αγάπη που έχω λάβει τα τελευταία δύο χρόνια από τον παγκόσμιο στίβο είναι απίστευτη. Δεν φανταζόμουν όταν μικρός έβλεπα τους κορυφαίους αθλητές, κάποια στιγμή θα γινόμουν εγώ ένας μεγάλος αθλητής.

Βράζει το αίμα μου. Θέλω να γράψω τη δική μου ιστορία και να κάνω παγκόσμιο ρεκόρ. Χαίρομαι για τον φίλο μου που πηδάει ψηλά. Χαίρομαι που βάζω το λιθαράκι μου στο άθλημα».

Τέλος, σχετικά με τη σταθερότητα που έχει πλέον, είπε: «Η ψυχολογία παίζει μεγάλο ρόλο. Είμαι πάρα πολύ καλά. Έχω την ομάδα μου που με εμπιστεύεται και πιστεύει περισσότερο και από εμένα στις δυνατότητές μου. Είναι κάτι απίστευτο η ομάδα μου. Είμαι ικανοποιημένος, αλλά θέλω και άλλο. Είμαι ευγνώμων που είμαι ένα κομμάτι της ιστορίας».