Με ανάρτησή της στα social media η UEFA εκφράζει τη στήριξή της στον ΠΑΟΚ και τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των επτά φιλάθλων που σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Ο «δικέφαλος του βορρά» ζήτησε την αναβολή του αγώνα με τη Λιόν, την Πέμπτη (29/1), στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Europa League, αλλά η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία ξεκαθάρισε πως δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο.

Λίγες ώρες μετά, η UEFA με ανάρτησή της στα social media εξέφρασε τη στήριξή της στην ελληνική ομάδα, η οποία πενθεί για τον θάνατο επτά φιλάθλων σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία καθώς ταξίδευαν στη Γαλλία για το παιχνίδι με τη Λιόν.

«Στεκόμαστε στο πλευρό της οικογένειας του ΠΑΟΚ σε αυτή τη στιγμή θλίψης. Ειλικρινή συλλυπητήρια σε όλους όσους επηρεάστηκαν από αυτό το τραγικό ατύχημα», ανέφερε η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία.