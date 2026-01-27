Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τόνισε ότι ο Ολυμπιακός θα έχει ως στόχο μόνο τη νίκη κόντρα στον Άγιαξ, παρά το γεγονός ότι υπό προϋποθέσεις μπορεί να προκριθεί και με ισοπαλία, ενώ αναφέρθηκε και στην τραγωδία με τους επτά νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν την Τετάρτη τους Ολλανδούς με στόχο τη νίκη που θα τους εξασφαλίσει μια θέση στα πλέι οφ για την πρόκριση στους «16» του Champions League και ο Ισπανός προπονητής είπε τα εξής στη συνέντευξη Τύπου…

Για το αν θα είναι υπέρβαση για τον Ολυμπιακό, με βάση τους αντιπάλους, να περάσει στην επόμενη φάση: «Νομίζω ναι. Αν συμβεί θα είναι πολύ, μεγάλο, έχουμε παίξει με ομάδες με πολύ μεγάλα μπάτζετ και μεγάλη ιστορία. Αν βρεθούμε στις 24 ομάδες θα είναι πολύ μεγάλο. Πρώτα πρέπει να παίξουμε με τον Αγιαξ, που είναι ένας ιστορικός σύλλογος. Θα είναι ένας πολύ δύσκολος αγώνας, γιατί και εκείνοι με νίκη θα έχουν μικρές ελπίδες πρόκρισης».

Για το μήνυμα που θέλει να στείλει στον κόσμο: «Υποσχόμαστε να παλέψουμε, να τα δώσουμε όλα στον αγωνιστικό χώρο για να καταφέρουμε αυτό που ονειρεύονται όλοι. Το ίδιο θα κάνει κι ο αντίπαλος , οπότε από την πλευρά μας μπορούμε μόνο να υποσχεθούμε ότι θα τα δώσουμε όλα για να προκριθούμε».

Για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακό, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να προκριθεί και με ισοπαλία: «Φυσικά και θα κοιτάμε μόνο τη νίκη, αυτός είναι ο στόχος μας και θα κοιτάξουμε να πάρουμε τους βαθμούς που θα μας δώσουν την πρόκριση. Τώρα, αν χρειαστεί κατά τη διάρκεια του ματς να κοιτάμε και τους άλλους αντιπάλους θα το κάνουμε, αλλά στόχος μας είναι η νίκη».

Για το αν υπάρχει πίεση στην ομάδα: «Νομίζω ότι σ’ αυτή τη φάση δεν νιώθουμε πίεση, αλλά χαρά. Είμαστε κοντά στην εκπλήρωση ενός στόχου που πριν λίγο ήταν αδύνατον. Ξέρουμε ότι το τελευταίο βήμα δεν έχει γίνει, ο αντίπαλος θα κάνει τα πάντα για να μην τα καταφέρουμε. Είμαστε συγκεντρωμένοι στο στόχο μας».

Για την τραγωδία στη Ρουμανία με τους 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Το μυαλό μου πήγε αμέσως στους χιλιάδες οπαδούς που ταξιδεύουν διαρκώς, τους δικούς μας και άλλων ομάδων, αισιοδοξώντας ότι μπορούν να περάσουν καλά και τελικά δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν και χάνουν την ζωή τους στην άσφαλτο. Σκεφτόμαστε τον ΠΑΟΚ και τις οικογένειες των θυμάτων και είναι πολύ λυπηρό. Λυπούμαστε πολύ που δεν θα καταφέρουν ποτέ να επιστρέψουν».

Για τον Άγιαξ: «Ο Αγιαξ είναι μια ομάδα που βασίζεται στο ατομικό ταλέντο, έχει νέους ποδοσφαιριστές, είναι πολύ καλοί στις μονομαχίες και έχουν την ελευθερία να κάνουν ό,τι θέλουν στον αγωνιστικό χώρο».