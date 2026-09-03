Στις 14 Σεπτεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η κράτηση του Νίκου Μαζιώτη στις φυλακές Δομοκού, καθώς ολοκληρώνεται η ποινή που του είχε επιβληθεί για τη συμμετοχή του στην τρομοκρατική οργάνωση «Επαναστατικός Αγώνας», αλλά και για σειρά άλλων αδικημάτων.

Ο Νίκος Μαζιώτης έχει καταδικαστεί, μεταξύ άλλων, για εκρήξεις, απόπειρα ανθρωποκτονίας και ληστείες. Συνολικά, έχει παραμείνει στη φυλακή για 14 χρόνια, ενώ έχει αναγνωριστεί επιπλέον χρόνος έξι ετών μέσω εργασίας, συμπληρώνοντας έτσι συνολικά 20 έτη κάθειρξης.

Ο ίδιος, πάντως, παραμένει αμετανόητος για τη δράση του. Σε επιστολή του υποστηρίζει ότι είναι ο πρώτος πολιτικός κρατούμενος που εκτίει το σύνολο της ποινής του, ενώ αναφέρεται και στις επτά απορριπτικές αποφάσεις των δικαστικών συμβουλίων της Λαμίας στα αιτήματά του για αποφυλάκιση. Όπως σημειώνει, τα συμβούλια έκριναν ότι δεν έχει σωφρονιστεί ηθικά.

Ο Νίκος Μαζιώτης αναφέρει στην ίδια επιστολή ότι τα συμβούλια «έχουν δίκιο», καθώς, όπως υποστηρίζει, δεν πρόκειται να σωφρονιστεί «ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια», αρνούμενος να «υιοθετήσει την ηθική της υποταγής».

Η αποφυλάκισή του έρχεται σχεδόν τρία χρόνια μετά την αποφυλάκιση της συντρόφου του, Πόλα Ρούπα. Η ίδια είχε αφεθεί ελεύθερη τον Νοέμβριο του 2023, όταν το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θήβας έκανε δεκτό το σχετικό αίτημά της, καθώς είναι μητέρα ανήλικου παιδιού, σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA.