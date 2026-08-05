Σοκ προκαλεί η υπόθεση βίαιης επίθεσης σε βάρος 18χρονου, τα ξημερώματα της Κυριακής, σε γνωστό παραλιακό κατάστημα διασκέδασης στο Ρίο Πατρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του PatraPress.gr, ο νεαρός δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από πολυμελή ομάδα ατόμων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Το θύμα φέρει 13 τραύματα από κατσαβίδι στην πλάτη, καθώς και κάταγμα στο χέρι, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η παρέμβαση φίλου του απέτρεψε τα χειρότερα.

Πώς ξεκίνησε το επεισόδιο

Το περιστατικό φέρεται να ξεκίνησε περίπου στις 3:00 τα ξημερώματα, μέσα στο κατάστημα διασκέδασης.

Ένας από τους δράστες, σύμφωνα με την καταγγελία, επιτέθηκε στον 18χρονο πιάνοντάς τον από τον λαιμό.

Η ένταση μεταφέρθηκε γρήγορα στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος, όπου ο νεαρός βρέθηκε περικυκλωμένος από ομάδα 5 έως 6 ατόμων.

Χτυπήματα με κατσαβίδι και κάταγμα στο χέρι

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του θύματος, ανάμεσα στους επιτιθέμενους βρισκόταν και ο πατέρας ενός από τους νεαρούς δράστες.

Ο 18χρονος δέχθηκε αλλεπάλληλα χτυπήματα στην πλάτη με κατσαβίδι, ενώ υπέστη και κάταγμα στο χέρι.

Οι περιγραφές για την επίθεση είναι ιδιαίτερα σκληρές, καθώς οι δράστες φέρονται να επιχειρούσαν να τον τραβήξουν προς το κρηπίδωμα, με σκοπό να τον ρίξουν στη θάλασσα.

Η παρέμβαση φίλου του απέτρεψε τα χειρότερα

Καθοριστική φαίνεται πως ήταν η επέμβαση φίλου του 18χρονου, ο οποίος παρενέβη και βοήθησε ώστε να σταματήσει η επίθεση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η παρέμβασή του ήταν σωτήρια, καθώς το επεισόδιο θα μπορούσε να είχε λάβει ακόμη πιο επικίνδυνη τροπή.

Έρευνα για την επίθεση

Οι Αρχές καλούνται να διερευνήσουν τις ακριβείς συνθήκες της άγριας επίθεσης, καθώς και τον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου στο περιστατικό.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται τόσο το πώς ξεκίνησε το επεισόδιο μέσα στο κατάστημα όσο και όσα ακολούθησαν στον εξωτερικό χώρο, όπου ο 18χρονος βρέθηκε αντιμέτωπος με ομάδα ατόμων.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην Πάτρα, καθώς πρόκειται για ένα περιστατικό ακραίας βίας σε χώρο διασκέδασης, με θύμα έναν νεαρό μόλις 18 ετών.