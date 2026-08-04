Η παραβίαση του αστυνομικού αποκλεισμού στον χώρο όπου ερευνάται το δυστύχημα με τα δύο ελικόπτερα στη Δυτική Αττική οδήγησε στη σύλληψη ενός 49χρονου άνδρα στην Ψάθα. Πρόκειται για τον αδελφό αντιδημάρχου, ο οποίος φέρεται να αγνόησε τις υποδείξεις των αστυνομικών, να εισήλθε στην απαγορευμένη ζώνη και να προσέκρουσε με το όχημά του σε συντρίμμια του ελικοπτέρου.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 3 Αυγούστου 2026, περίπου στις 17:30. Ο 49χρονος οδηγούσε ΙΧ και επιχείρησε να κινηθεί στον δρόμο που οδηγεί προς την Ψάθα, ο οποίος παραμένει κλειστός και φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για τη συντριβή των δύο ελικοπτέρων που συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική.

Κατά πληροφορίες, ο άνδρας ενημέρωσε τους αστυνομικούς ότι επιθυμούσε να μεταβεί στην κατοικία του στην περιοχή. Οι αστυνομικοί αρνήθηκαν να του επιτρέψουν τη διέλευση, γεγονός που προκάλεσε έντονη λεκτική αντιπαράθεση. Παρά τις υποδείξεις τους, ο 49χρονος φέρεται στη συνέχεια να παρέκαμψε το σημείο ελέγχου και να κατευθύνθηκε προς τον αποκλεισμένο χώρο.

Λίγο αργότερα, το όχημά του φέρεται να προσέκρουσε σε τμήμα των συντριμμιών του ελικοπτέρου που βρίσκεται στο σημείο του δυστυχήματος. Οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στην περιοχή προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή του.

Μετά το περιστατικό, στον χώρο έφτασε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προκλήθηκε οποιαδήποτε αλλοίωση ή μεταβολή των ευρημάτων στον προστατευόμενο χώρο, ο οποίος εξακολουθεί να τελεί υπό αστυνομική φύλαξη στο πλαίσιο της διερεύνησης των αιτιών του δυστυχήματος.

Σε βάρος του 49χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και παραβίαση φύλαξης αρχής, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μάνδρας (ΤΔΕΕ).

Υπενθυμίζεται ότι από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων έχασαν τη ζωή τους ο Δανός χειριστής και ο Έλληνας σύνδεσμος που επέβαιναν στο ένα από τα δύο εναέρια μέσα.