Οι συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία στη Μύκονο αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο φέρονται να λειτουργούσαν τα μέλη του κυκλώματος, από την παρακολούθηση των αστυνομικών ελέγχων μέχρι τις παραδόσεις ναρκωτικών σε πελάτες του νησιού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η οργάνωση είχε αναπτύξει συγκεκριμένη δομή και καταμερισμό ρόλων. Ο φερόμενος ως αρχηγός συντόνιζε τη δράση των μελών, ενώ ο υπαρχηγός φέρεται να διαχειριζόταν τις παραγγελίες, τις πληρωμές και την επικοινωνία με τους διακινητές. Καθοριστικό ρόλο είχε και οδηγός εταιρείας μεταφοράς (transfer), ο οποίος, σύμφωνα με τη δικογραφία, πραγματοποιούσε παραδόσεις ναρκωτικών εκμεταλλευόμενος τις μετακινήσεις του στο νησί.

Οι συνομιλίες που κατέγραψαν οι Αρχές αποτυπώνουν με χαρακτηριστικό τρόπο τόσο τη λειτουργία του κυκλώματος όσο και τη γλώσσα που χρησιμοποιούσαν τα μέλη του στις μεταξύ τους επικοινωνίες.

«Έχει κάτι μπάτσους εδώ πέρα»

Σε μία από τις πρώτες συνομιλίες, ο διακινητής ενημερώνει τον υπαρχηγό ότι στην περιοχή βρίσκονται αστυνομικοί, εκφράζοντας την ανησυχία του για τους ελέγχους.

Διακινητής – Οδηγός transfer: «Έλα μπρο»

Υπαρχηγός: «Μου είπες να μην σε πάρω, μετά χάθηκες, λέω “τι έγινε;”»

Διακινητής – Οδηγός transfer: «Όχι, επειδή είχα πελάτες και τώρα πάλι ήρθε πλοίο, αλλά αρ…. Τώρα έρχεται άλλο ένα και τέλος μετά»

Υπαρχηγός: «Εντάξει, οκ»

Διακινητής – Οδηγός transfer: «Έχει κάτι μπάτσους τώρα, βλάκες, εδώ πέρα ρε»

Υπαρχηγός: «Ναι;»

Διακινητής – Οδηγός transfer: «Ναι, ναι. Γάμ… τα»

Υπαρχηγός: «Την στήνουνε κάτω;»

Διακινητής – Οδηγός transfer: «Ναι»

Η αναζήτηση ναρκωτικών για πελάτη

Σε άλλη συνομιλία, γίνεται αναφορά στη διαθεσιμότητα συγκεκριμένης ποσότητας ναρκωτικών, με τον πελάτη να ζητά «έξτα» και τον διακινητή να απαντά ότι υπάρχει διαθέσιμο.

Πελάτης του κυκλώματος: «Έλα»

Διακινητής – Οδηγός transfer: «Σε στέλνω ένα τηλέφωνο, είναι δικός μου αυτός. Απλά αυτός έχει βράχο, κατάλαβες;»

Πελάτης του κυκλώματος: «Εεε»

Διακινητής – Οδηγός transfer: «Συνεργαζόμαστε με το παιδί»

Πελάτης του κυκλώματος: «Εεε, άκουσέ με… δεν ξέρω για βράχο και τέτοια. Έξτα θέλει αυτός»

Διακινητής – Οδηγός transfer: «Έξι θέλει αυτός;»

Πελάτης του κυκλώματος: «Έξτα»

Διακινητής – Οδηγός transfer: «Έξτα;»

Πελάτης του κυκλώματος: «Ναι»

Διακινητής – Οδηγός transfer: «Έχουμε»

«Του το έδωσες;»

Αμέσως μετά από μία παράδοση, ο υπαρχηγός επιβεβαιώνει ότι η συναλλαγή ολοκληρώθηκε.

Υπαρχηγός: «Του το έδωσες;»

Διακινητής – Οδηγός transfer: «Ε;»

Υπαρχηγός: «Του το έδωσες;»

Διακινητής – Οδηγός transfer: «Δεν θα στα περάσει;»

Υπαρχηγός: «Ρε φίλε, του το έδωσες;»

Διακινητής – Οδηγός transfer: «Ναι ρε μπρο»

Υπαρχηγός: «Γαμώ την κοινωνία μου. Κλείσε»

«Μην του δώσεις τίποτα αν δεν σου δώσει λεφτά»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ακόμη μία συνομιλία, στην οποία ο υπαρχηγός δίνει σαφείς οδηγίες για την παράδοση ναρκωτικών και την είσπραξη των χρημάτων.

Διακινητής – Οδηγός transfer: «Έλα ρε»

Υπαρχηγός: «Έλα ρε. Πού είσαι;»

Διακινητής – Οδηγός transfer: «Σπίτι»

Υπαρχηγός: «Μπορείς να πας δύο στα Άνω Μερά στον βλάκα;»

Διακινητής – Οδηγός transfer: «Άνω Μερά;»

Υπαρχηγός: «Ναι, στον βλάκα»

Διακινητής – Οδηγός transfer: «Σου φτιάχνω τα ρούχα να ξέρεις τώρα. Πάω, πάω»

Υπαρχηγός: «Οκ. Του λέω να μου στείλει location και σου στέλνω. Μην του δώσεις τίποτα αν δεν σου δώσει λεφτά»

Διακινητής – Οδηγός transfer: «Α, στον χαζό; Στον χαζό;»

Υπαρχηγός: «Ναι, στον χαζό. Αν σου πει “φέρ’ τα και να τα πάω” και τέτοια, μην τον πιστέψεις»

Διακινητής – Οδηγός transfer: «Εντάξει, άστο, χαχαχα, άστο»

«Θα θέλουν drugs και γυναίκες»

Σε επόμενη επικοινωνία, οι δύο άνδρες συζητούν για τις απαιτήσεις πελατών που επρόκειτο να εξυπηρετήσουν.

Υπαρχηγός: «Αυτοί τώρα θα θέλουνε drugs και γυναίκες»

Διακινητής – Οδηγός transfer: «Ναι, το ξέρω»

Υπαρχηγός: «Γυναίκες θέλουνε;»

Διακινητής – Οδηγός transfer: «Ρε μπρο, δεν μου είπανε κάτι για γυναίκες, αλλά θέλουνε, ξέρω γω, να πάω εκεί να αράξουμε… Τους είπα και για το άλλο»

Υπαρχηγός: «Ναι, πες τους για το άλλο και βλέπουμε»

Διακινητής – Οδηγός transfer: «Εντάξει, οκ»

Υπαρχηγός: «Έλα, έλα»

Διακινητής – Οδηγός transfer: «Έλα»

«Πρέπει να μιλήσουμε γιατί μπορεί να ’χουμε πρόβλημα»

Σε επόμενη συνομιλία, ο υπαρχηγός καλεί εσπευσμένα τον διακινητή, αφήνοντας να εννοηθεί ότι είχε προκύψει ζήτημα που αφορούσε τη δράση του κυκλώματος.

Υπαρχηγός: «Νίκο;»

Διακινητής – Οδηγός transfer: «Έλα ρε»

Υπαρχηγός: «Έλα γιατί πρέπει να μιλήσουμε»

Διακινητής – Οδηγός transfer: «Έλα, έρχομαι ρε μαλάκα. Ξέρεις πού είναι η βίλα; Στου διαόλου τη μάνα»

Υπαρχηγός: «Οκ. Πάρε καφέ κι έλα να μιλήσουμε γιατί μπορεί να ’χουμε πρόβλημα»

Διακινητής – Οδηγός transfer: «Τι μπορεί να;»

Υπαρχηγός: «Να ’χουμε πρόβλημα»

Διακινητής – Οδηγός transfer: «Τι πρόβλημα;»

Υπαρχηγός: «Έλα από εδώ να σου πω»

Το τηλεφώνημα μέσα στη νύχτα για ακόμη μία παράδοση

Σε άλλη επικοινωνία, ο διακινητής ζητά από τον υπαρχηγό να μεταβεί στο αεροδρόμιο προκειμένου να εξυπηρετήσει έναν φίλο του.

Υπαρχηγός: «Έλα ρε»

Διακινητής – Οδηγός transfer: «Κοιμάσαι;»

Υπαρχηγός: «Μμμ»

Διακινητής – Οδηγός transfer: «Α, καλά»

Υπαρχηγός: «Τι έπαθες;»

Διακινητής – Οδηγός transfer: «Να πήγαινες μέχρι τη γωνία, στο αεροδρόμιο εκεί. Για ένα σε έναν φίλο μου»

«Dealers είμαστε. Τι μας πέρασες;»

Από τις πιο χαρακτηριστικές συνομιλίες της δικογραφίας είναι εκείνη στην οποία ο υπαρχηγός εκφράζει την ενόχλησή του επειδή πελάτης ζητούσε να του αφήσουν τα ναρκωτικά σε σημείο της επιλογής του.

Υπαρχηγός: «Έλα»

Διακινητής – Οδηγός transfer: «Έλα, μιλήσατε;»

Υπαρχηγός: «Του είπα άμα θέλει να με περιμένει να κατέβω. Να ήτανε εκεί πέρα»

Διακινητής – Οδηγός transfer: «Οκ»

Υπαρχηγός: «Μου λέει “άστο κάπου”. Και σιγά μην ψάχνω εγώ σπίτια να αφήσω κάτω. Τι θέλει, delivery;»

Διακινητής – Οδηγός transfer: «Ναι»

Υπαρχηγός: «Ε, ναι ρε μαλ…, δηλαδή τι είμαστε; Σκλάβοι είμαστε;»

Διακινητής – Οδηγός transfer: «Εντάξει ρε Νίκο, έχεις δίκιο κι εσύ.»

Υπαρχηγός: «Τι εντάξει; Ρε μαλ…, dealers είμαστε. Τι μας πέρασες;»

Διακινητής – Οδηγός transfer: «Ρε μαλ…, μίλα, λέγε εσύ από το τηλέφωνο»

Υπαρχηγός: «Ναι ρε bro, του μίλησα και του είπα “ξέρεις κάτι, δεν ήσουν εκεί πέρα, δεν μπορώ να στα αφήσω κάπου. Πάω στη δουλειά μου, όταν τελειώσω θα σε πάρω αν θες”. Κατάλαβες;»

Διακινητής – Οδηγός transfer: «Εντάξει ρε bro.»

Η παραγγελία για Viagra και η προτροπή για νέες… δουλειές

Σε άλλη συνομιλία, ο οδηγός transfer ενημερώνει ότι, μετά από μία μεταφορά, πελάτης τού ζήτησε να αγοράσει χάπι Viagra από φαρμακείο και να του το μεταφέρει, με τον υπαρχηγό να τον προτρέπει να του προτείνει και άλλες «υπηρεσίες».

Υπαρχηγός: «Έλα ρε»

Διακινητής – Οδηγός transfer: «Έλα, μόλις άφησα τώρα»

Υπαρχηγός: «Αυτή ήταν μόνη της;»

Διακινητής – Οδηγός transfer: «Όλα κανονικά, τριάντα ευρώ. Και κάτσε να το στείλω κι αυτό και τώρα πάω… κάτι μου είπε. “Πέρνα, πέρνα, γ… τη μάνα σου, πέρνα, που…”, προς τρίτο άτομο. Και τώρα μου είπε να πάω να πάρω από το φαρμακείο ένα Viagra κατοστάρι να το πάω Alemagou. Θα μου πληρώσει και το Viagra και θα μου δώσει και λεφτά»

Υπαρχηγός: «Κλαίω, ό,τι να ’ναι. Αυτουνού που θα του πας το Viagra πες του: “Οτιδήποτε άλλο χρειαστείς, πες μου”»

Διακινητής – Οδηγός transfer: «Ναι ρε, εννοείται ρε μαλ…»

Υπαρχηγός: «Κατευθείαν πες του τα αυτουνού»

Διακινητής – Οδηγός transfer: «Με τη μία, με τη μία, με τη μία»

Οι οδηγίες για το τι θα πουν σε περίπτωση που χρειαστεί

Σε ακόμη μία συνομιλία, ο υπαρχηγός εμφανίζεται να καθοδηγεί τον διακινητή σχετικά με όσα θα έπρεπε να υποστηρίξει εάν ερχόταν αντιμέτωπος με ερωτήσεις.

Διακινητής – Οδηγός transfer: «Έλα ρε»

Υπαρχηγός: «Άκου, αυτό που θα πεις εσύ, άμα μιλήσετε ποτέ, γιατί το ’χω μιλήσει εγώ, το ’χω φτιάξει… Ακούς;»

Διακινητής – Οδηγός transfer: «Έλα»

Υπαρχηγός: «Θα πεις αυτά που θα σου πω. Πέντε κουβέντες, εντάξει;»

Διακινητής – Οδηγός transfer: «Ναι»

Υπαρχηγός: «Πρώτον, ότι αυτός δεν κάνει δουλειά, απλά παίρνει από έναν άλλον και δίνει στους φίλους του. Κατάλαβες; Ένα αυτό»

Διακινητής – Οδηγός transfer: «Οκ»

Υπαρχηγός: «Ένα. Δεύτερον, θα πεις ότι αυτός δεν μπορεί να κάνει δουλειά γιατί είναι από οικογένεια μπάτσων… Ο θείος του είναι μέσα στη ΓΑΔΑ και τέτοια. Τρόμαξέ τον»

«Το κυριότερο ήταν ότι ήμουν και φορτωμένος»

Από τις πλέον αποκαλυπτικές συνομιλίες της δικογραφίας είναι εκείνη στην οποία ο διακινητής περιγράφει σε πελάτη περιστατικό κατά το οποίο, όπως αναφέρει, βρέθηκε αντιμέτωπος με αστυνομικό έλεγχο, ενώ είχε στην κατοχή του ναρκωτικές ουσίες.

Στην ίδια συνομιλία αναφέρει ότι στο σημείο βρίσκονταν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ και εξηγεί πως αυτό ήταν που του προκάλεσε τη μεγαλύτερη ανησυχία.

Διακινητής – Οδηγός transfer: «Κι εγώ σκέφτηκα να φύγω, αλλά λέω “άμα γίνει…” Μαλ…, λέω, είναι επικίνδυνο και να φεύγεις έτσι»

Πελάτης του κυκλώματος: «Όχι, εσύ δεν έπρεπε να φύγεις»

Διακινητής – Οδηγός transfer: «Όχι, εγώ δεν έπρεπε»

Πελάτης του κυκλώματος: «Όχι. Όλοι σωστά το παίξαμε»

Διακινητής – Οδηγός transfer: «Ναι, ναι, ναι, ναι. Όντως το παίξαμε σωστά. Εγώ… ρε, εγώ δεν μπόρεσα να φύγω γιατί μου λέει “εσύ θα περιμένεις εδώ”. Άμα έφευγα… άμα με κυνηγάγανε μετά από πίσω;»

Πελάτης του κυκλώματος: «Ναι»

Διακινητής – Οδηγός transfer: «Και τι; Και το κυριότερο, ξέρεις ποιο ήταν από όλα; Γάμ… τα όλα αυτά. Το κυριότερο από όλα ήταν ότι ήμουν και φορτωμένος»

Πελάτης του κυκλώματος: «Τι ήσουνα;»

Διακινητής – Οδηγός transfer: «Φορτωμένος»

Πελάτης του κυκλώματος: «Α! Ωραία! Τέλεια!»

Διακινητής – Οδηγός transfer: «Και ήταν και ΟΠΚΕ, χεχεχε. Μα γι’ αυτό πήγαινε η καρδιά μου έτσι ρε. Δεν με ενδιέφερε να γινόταν κάτι άλλο. Χεχε, γάμ… τα»

Πελάτης του κυκλώματος: «Πού ακριβώς τα είχες;»

Διακινητής – Οδηγός transfer: «Στ’ αρχ…, ρε μπρο, αλλά δεν έχει σημασία. Κατάλαβες; Δηλαδή, αν μου κάνανε και ψάξιμο, γάμ… τα»

Πελάτης του κυκλώματος: «Τα βάζεις εκεί, ε;»

«Η μύτη έγινε… σκούπα Dyson»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και μία συνομιλία ανάμεσα στον φερόμενο ως αρχηγό της οργάνωσης και πελάτη, στην οποία γίνεται αναφορά στις συνέπειες από τη χρήση κοκαΐνης.

Στη συνομιλία, ο πελάτης περιγράφει ότι προμηθεύτηκε βαζελίνη για να αντιμετωπίσει τον ερεθισμό στη μύτη, ενώ ο αρχηγός απαντά ότι κάτι τέτοιο είναι αναμενόμενο μετά από συνεχή χρήση.

Πελάτης του κυκλώματος: «Πήρα και μία βαζελίνη οπωσδήποτε»

Αρχηγός: «Για τη μύτη;»

Πελάτης του κυκλώματος: «Ναι, δεν υπάρχει. Μου την μαλακώνει, γ… τα»

Αρχηγός: «Ναι, καλά έκανες. Χρειάζεται»

Πελάτης του κυκλώματος: «Έπρεπε να την είχα πάρει μαζί μου. Τέλος πάντων, πήγα εδώ και πήρα μία μικρούλα, γιατί με πόναγε πάρα πολύ μέσα. Αφού την ξεφτίλισα. Δηλαδή έγινε σκούπα Dyson αυτές τις μέρες»

Αρχηγός: «Εντάξει, λογικό. Μετά από κάποια στιγμή, ξέρεις, είναι… πώς το λένε… εεε… για πέταμα η μύτη»

Πελάτης του κυκλώματος: «Δεν είναι… μετά πάμε σε άλλες χρήσεις»

Αρχηγός: «Ναι, ναι»

Πελάτης του κυκλώματος: «Της… εεε… Όχι της μύτης, του θέματος. Δεν θέλω να κάνω τις άλλες χρήσεις. Κλάμα»

Αρχηγός: «Ναι, ναι»

Το κατηγορητήριο

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα των διωκτικών Αρχών, η οποία οδήγησε στην εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης που, σύμφωνα με τη δικογραφία, δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών στη Μύκονο και στην Αττική.

Οι καταγεγραμμένες συνομιλίες περιλαμβάνονται στο αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας και, σύμφωνα με τις Αρχές, αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο τα μέλη της οργάνωσης συντόνιζαν τις κινήσεις τους, διαχειρίζονταν τις παραγγελίες, οργάνωναν τις παραδόσεις και επικοινωνούσαν μεταξύ τους και με πελάτες.