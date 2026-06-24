Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 24 Ιουνίου 2026 ευρείας κλίμακας επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) στη Μύκονο, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη πέντε ατόμων που φέρονται να συνδέονται με τη συγκεκριμένη υπόθεση, ενώ κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών.

Ειδικότερα, μεταξύ των ουσιών που έχουν κατασχεθεί περιλαμβάνονται κοκαΐνη, κεταμίνη, μεθαμφεταμίνη, δισκία ecstasy και ακατέργαστη κάνναβη.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αναμένεται νεότερη ενημέρωση για τα αποτελέσματα της επιχείρησης και τις περαιτέρω εξελίξεις στην υπόθεση.