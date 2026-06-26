Μπλόκο σε σπείρα που διακινούσε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών στη Μύκονο και την ευρύτερη περιοχή της Αττικής έβαλε η ΕΛ.ΑΣ. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, συνελήφθησαν 5 μέλη της οργάνωσης και μία 31χρονη για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Κατασχέθηκαν πάνω από 2 κιλά κοκαΐνη, 705,65 γραμμάρια ροζ κοκαΐνη, 754,4 γραμμάρια MDMA, πάνω από 1 κιλό ακατέργαστη κάνναβη, 8 γραμμάρια κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα), 846 δισκία ναρκωτικών και φαρμακευτικών ουσιών, 205,7 γραμμάρια κεταμίνη, παραισθησιογόνα μανιτάρια, 5 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, 4 φορτηγά οχήματα (van) και τα χρηματικά ποσά των 94.575 ευρώ και 11.500 δολαρίων.

Βίντεο – ντοκουμέντο από τη στιγμή που πάνοπλοι αστυνομικοί μπουκάρουν σε σπίτια του κυκλώματος στη Μύκονο

Στα 700.000 υπολογίζονται τα παράνομα έσοδα της οργάνωσης

Από τις πωλήσεις των ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών και τα χρηματικά ποσά που κατασχέθηκαν, υπολογίζεται ότι τα παράνομα έσοδα που αποκόμισε η οργάνωση υπερβαίνουν τις 700.000 ευρώ.

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών στη Μύκονο και την ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Για την υπόθεση, συνελήφθησαν πρωινές και απογευματινές ώρες της Τετάρτης, 24 Ιουνίου 2026, με τη συνδρομή αστυνομικών των Ειδικών Επιχειρησιακών Ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, 5 μέλη της οργάνωσης και μία 31χρονη, η οποία κατηγορείται για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις, διασταυρώσεις στοιχείων, ειδικές ανακριτικές τεχνικές και δημιουργία προφίλ των εμπλεκομένων (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από τα μέσα Απριλίου του τρέχοντος έτους, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, με διαρκή δράση και ιεραρχική δομή, με σκοπό τη διακίνηση διαφόρων ναρκωτικών ουσιών σε Μύκονο και Αττική και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Οι ρόλοι που είχαν τα μέλη της οργάνωσης

Τα μέλη της οργάνωσης είχαν διακριτούς ρόλους ως εξής:

37χρονος, ο οποίος διηύθυνε και συντόνιζε την εγκληματική οργάνωση, έχοντας την ευθύνη για την ανεύρεση προμηθευτών, την ανεύρεση και τη διαχείριση χώρων απόκρυψης, τη μεταφορά, διακίνηση, φύλαξη και αποθήκευση των ουσιών, τη διαχείριση μέρους των παράνομων εσόδων, καθώς και τον εφοδιασμό λοιπών διακινητών,

39χρονος, επιφορτισμένος με την αποθήκευση και φύλαξη των ναρκωτικών ουσιών που προορίζονταν για άμεση διακίνηση, την ανεύρεση πελατών, καθώς και την παραλαβή και φύλαξη μέρους των χρημάτων από τις πωλήσεις,

38χρονος, ο οποίος λειτουργούσε ως «υπαρχηγός» της οργάνωσης και άμεσος συνεργός του 37χρονου, έχοντας ενεργό ρόλο στην αποθήκευση και φύλαξη των ναρκωτικών, την ανεύρεση πελατών και την περαιτέρω διακίνηση, καθώς και τη διαχείριση μέρους των παράνομων εσόδων,

25χρονος, που είχε αναλάβει την ανεύρεση πελατών, την αποθήκευση, τη φύλαξη και τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών και

38χρονη, στην οποία είχε ανατεθεί ο ρόλος της αποθήκευσης, φύλαξης και περιστασιακής διακίνησης των ναρκωτικών και της επιτήρησης των χώρων απόκρυψής τους.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καθώς και χώρους που χρησιμοποιούνταν για την απόκρυψη των ναρκωτικών ουσιών (καβάτζες) σε Μύκονο, Πειραιά και Πέραμα, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κοκαΐνη, βάρους 2 κιλών και 690,3 γραμμαρίων,

ροζ κοκαΐνη, βάρους 705,65 γραμμαρίων,

MDMA βάρους 754,4 γραμμαρίων,

ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 1 κιλού και 418 γραμμαρίων,

κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα), βάρους 8 γραμμαρίων,

846 δισκία ναρκωτικών και φαρμακευτικών ουσιών,

κεταμίνη, βάρους 205,7 γραμμαρίων,

παραισθησιογόνα μανιτάρια, ενός γραμμαρίου,

30 χάρτινες κάρτες εμποτισμένες με άγνωστη ναρκωτική ουσία,

5 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

4 φορτηγά οχήματα (van),

2 μοτοσικλέτες και 2 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα,

14 συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

ηλεκτρονικός μετρητής χρημάτων,

χρηματοκιβώτιο,

πλήθος νάιλον συσκευασιών

και τα χρηματικά ποσά των 94.575 ευρώ και 11.500 δολαρίων.

Οι τιμές διάθεσης των ναρκωτικών κυμαίνονταν ανάλογα το είδος τους και συγκεκριμένα:

η κοκαΐνη προς 120 έως 200 ευρώ το γραμμάριο,

η ροζ κοκαΐνη (TUCI) προς 170 έως 200 ευρώ το γραμμάριο,

η MDMA προς 60 με 80 ευρώ το γραμμάριο,

τα ecstasy προς 20 ευρώ το δισκίο,

η ακατέργαστη κάνναβη προς 20 ευρώ το γραμμάριο,

η κατεργασμένη κάνναβη προς 30 ευρώ το γραμμάριο,

η κεταμίνη προς 150 έως 180 ευρώ το γραμμάριο,

τα εμποτισμένα με ναρκωτικά χαρτιά προς 20 ευρώ το τεμάχιο,

τα παραισθησιογόνα μανιτάρια προς 40 ευρώ το γραμμάριο και

τα ηρεμιστικά δισκία προς 5 ευρώ το δισκίο.

Μέχρι στιγμής, από τις πωλήσεις των κατασχεθεισών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών και τα κατασχεθέντα χρηματικά ποσά, υπολογίζεται ότι τα παράνομα έσοδα που θα αποκόμιζε η οργάνωση υπερβαίνουν τις 700.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, δύο εκ των οποίων έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για έτερα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.