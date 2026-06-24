Αναβλήθηκε επ’ αόριστον η εκδίκαση της υπόθεσης για τον θάνατο του 33χρονου και της 46χρονης αστυνομικού, κοντά στον Άγιο Νικόλαο Χαλκιδικής. Η αστυνομικός είχε σπεύσει στο σημείο προκειμένου να επιληφθεί επεισοδίου, στο οποίο είχε εμπλακεί ο 33χρονος, όταν αμφότεροι παρασύρθηκαν από διερχόμενο όχημα.

Η δίκη ξεκίνησε το πρωί στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης, με την εξέταση αιτημάτων των συνηγόρων υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Μεταξύ άλλων τέθηκε ζήτημα ακυρότητας της διαδικασίας για δικονομικό λόγο -θέμα που οδήγησε τελικά στην αναβολή της δίκης.

Για την υπόθεση κατηγορούνται ένας 27χρονος κι ένας 63χρονος -ο πρώτος για ανθρωποκτονία με δόλο (κακούργημα) στην περίπτωση του 33χρονου και ο δεύτερος για ανθρωποκτονία από αμέλεια ως οδηγός του μικρού φορτηγού που παρέσυρε τα δύο θύματα (πλημμέλημα).

Μετά την αναβολή, το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα της υπεράσπισης του 27χρονου να αντικατασταθεί με όρους η προσωρινή του κράτηση (παρέμενε 14 μήνες προφυλακισμένος). Πιο συγκεκριμένα, αφέθηκε ελεύθερος με τους εξής περιοριστικούς όρους: ηλεκτρονική επιτήρηση (βραχιολάκι), απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση δύο φορές τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής κατοικίας του και καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 10.000 ευρώ. Υπό αυτές τις συνθήκες ο 27χρονος θα παραμείνει εκτός φυλακής μέχρι την εκ νέου εκδίκαση της υπόθεσης.

Για τον 63χρονο συγκατηγορούμενό του, το δικαστήριο αποφάσισε να διατηρηθεί ο περιοριστικός όρος που του είχε επιβληθεί.

Το περιστατικό διαδραματίστηκε τα ξημερώματα της 5ης Απριλίου 2025 στο 41ο χλμ. της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών – Σάρτης, όπου, καταμεσής του δρόμου, ενεπλάκησαν σε επεισόδιο ο 27χρονος και ο 33χρονος, με αποτέλεσμα ο δεύτερος να πέσει αναίσθητος στο οδόστρωμα, να παρασυρθεί από το διερχόμενο φορτηγάκι και να χάσει τη ζωή του. Κατά την ίδια παράσυρση τραυματίστηκε σοβαρά η 46χρονη αστυνομικός, η οποία ως μέλος πληρώματος βρέθηκε στο σημείο για να εκτονωθεί η κατάσταση. Η 46χρονη, μητέρα τεσσάρων παιδιών, υπέκυψε τελικά δύο μήνες αργότερα, ύστερα από νοσηλεία.

Η ιατροδικαστική έκθεση που συντάχθηκε όσον αφορά το θάνατο του 33χρονου δημιούργησε νέα δεδομένα στη διερεύνηση των ποινικών ευθυνών του 27χρονου, καθώς ανάμεσα στα ευρήματα υπήρχε ένα χτύπημα στο πρόσωπο που πιθανολογήθηκε πως προήλθε από ένα μεγάλο δαχτυλίδι που φορούσε ο 27χρονος και φαίνεται να λειτούργησε ως σιδερογροθιά. Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα και αξιολογώντας τα ευρήματα της ιατροδικαστικής, ο θάνατος του 33χρονου φαίνεται να προήλθε τόσο από το συγκεκριμένο χτύπημα όσο και από την παράσυρση.

Υπό τις παραπάνω συνθήκες, ο εισαγγελέας πρωτοδικών Πολυγύρου είχε αναβαθμίσει την κατηγορία για τον 27χρονο, από το πλημμέλημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης (που ήταν η αρχική δίωξη) σε ανθρωποκτονία με δόλο.

Να σημειωθεί ότι την προηγούμενη εβδομάδα τιμήθηκε -παρουσία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη- η μνήμη της άτυχης αστυνομικού Μαρίας Ζαφείρη με την ανέγερση μνημείου, ενώ το όνομά της δόθηκε στον δρόμο μπροστά από το Αστυνομικό Τμήμα Σιθωνίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.