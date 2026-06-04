Άφαντος για δεύτερο 24ωρο παραμένει ο 48χρονος κρατούμενος ο οποίος δραπέτευσε από τις φυλακές Κορυδαλλού.

Ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο που έρχεται στο «φως» της δημοσιότητας τον δείχνει να τρέχει στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη λίγα λεπτά μετά την απόδρασή του.

Ο 48χρονος είχε μεταφερθεί πρόσφατα από τις φυλακές της Κέρκυρας στις φυλακές Κορυδαλλού και του χορηγούνταν συχνά άδειες. Μάλιστα, επρόκειτο να λάβει τριήμερη άδεια τη συγκεκριμένη περίοδο, γεγονός που προκαλεί ερωτηματικά.

Η απόδρασή του σημειώθηκε κατά τη διάρκεια τροφοδοσίας των φυλακών, την ώρα που ο κρατούμενος εργαζόταν στην αποθήκη. Φαίνεται ότι εκμεταλλεύτηκε τις ανοιχτές πόρτες και προσποιήθηκε πως πήγαινε στους κάδους απορριμμάτων.

Για το περιστατικό έχουν συλληφθεί δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι.