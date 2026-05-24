Κρίσιμες ώρες περνά ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου, ο οποίος νοσηλεύεται σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση μετά το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στα Ιωάννινα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η σύγκρουση φαίνεται να σημειώθηκε τη στιγμή που το όχημα, το οποίο οδηγούσε 63χρονος άνδρας, επιχειρούσε αναστροφή στο σημείο. Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και για τον λόγο αυτό αναζητούν αυτόπτες μάρτυρες που ενδεχομένως είδαν το δυστύχημα, όπως αναφέρει το epiruspost!

Ο πρώην ποδοσφαιριστής μεταφέρθηκε άμεσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση λόγω βαριάς κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι γιατροί προχώρησαν σε δύο κρανιοεκτομές για την αποσυμπίεση του εγκεφαλικού οιδήματος, ενώ τα πρώτα μετεγχειρητικά δεδομένα εξακολουθούν να προκαλούν έντονη ανησυχία, καθώς το αιμάτωμα δεν έχει υποχωρήσει όσο θα επιθυμούσαν οι θεράποντες ιατροί.

Ο διοικητής του νοσοκομείου «Χατζηκώστα», κ. Δερδεμέζης, μιλώντας στον Alpha TV, χαρακτήρισε την κατάσταση του Μάριου Οικονόμου «εξαιρετικά κρίσιμη», σημειώνοντας πως οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές για την πορεία της υγείας του.

Παράλληλα, η Τροχαία Ιωαννίνων συνεχίζει την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, απευθύνοντας έκκληση σε πολίτες που ενδεχομένως είδαν τη σύγκρουση να επικοινωνήσουν με τις αρχές.