Απαντήσεις στην υπόθεση του θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στο ξενοδοχείο όπου βρέθηκε μαζί με τρεις φίλους της τα ξημερώματα της Τρίτης στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς ψάχνουν οι Αρχές. Ο θάνατος της 19χρονης προκλήθηκε από ανακοπή καρδιάς, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ωστόσο οι τοξικολογικές εξετάσεις θα δείξουν την ακριβή αίτια που συνέβη κάτι τέτοιο. Ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αναφέρει ότι ο 23χρονος επέστρεψε στο ξενοδοχείο και καθάρισε το δωμάτιο όπου έγινε χρήση κοκαΐνης.

Νωρίτερα σήμερα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Κεφαλονιάς οι τρεις συλληφθέντες για τη θλιβερή υπόθεση.

Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί κακουργηματική δικογραφία για το αδίκημα της έκθεσης σε κίνδυνο (και για τους τρεις), ενώ οι δύο βαρύνονται και για παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Οι Αρχές εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό, στο οποίο φαίνεται η μεταφορά της νεαρής στο σημείο όπου εντοπίστηκε, ενώ ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εξελίχθηκε το περιστατικό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 19χρονη βρισκόταν μαζί με τους τρεις νεαρούς πριν καταρρεύσει. Σε βίντεο ντοκουμέντο φέρεται να έχει αποτυπωθεί ένας από αυτούς να τη μεταφέρει στο σημείο όπου εντοπίστηκε, και τα άλλα δύο άτομα να ακολουθούν.

Πρόσωπο – κλειδί φαίνεται πως είναι ο 26χρονος που ως έφηβος είχε διακρίσεις στην άρση βαρών και σύμφωνα με το βιντεοληπτικό υλικό πήγε την 19χρονη στην πλατεία και την άφησε απέναντι από το ψητοπωλείο. Αυτός και ο 22χρονος Αλβανός ήταν οι δύο πρώτοι που παραδόθηκαν στο ΤΔΕΕ Αργοστολίου μετά την έκδοση εντάλματος σε βάρος τους. Ο τρίτος, ένας 23χρονος Έλληνας, εμφανίστηκε αργότερα μαζί με τον δικηγόρο του και κατέθεσε στους αστυνομικούς την εκδοχή του για το τι συνέβη το μοιραίο ξημέρωμα της Τρίτης.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους τουλάχιστον μία κατάθεση από τους τρεις συλληφθέντες που αναφέρει ότι στο δωμάτιο του ξενοδοχείου έγινε χρήση ναρκωτικών και συγκεκριμένα κοκαΐνης.

Η έρευνα της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη για να διαλευκανθούν πλήρως τα αίτια του θανάτου της. Σημειώνεται πως αναμένεται εντός της ημέρας το πόρισμα της νεκροψίας από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την υπόθεση

Σε ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αναφέρεται: «Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου συνελήφθησαν χθες, 14 Απριλίου 2026, στην Κεφαλονιά, -3- άτομα, τα οποία κατηγορούνται για κατά περίπτωση έκθεση και παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Πρόκειται για δύο ημεδαπούς, ηλικίας 26 και 23 ετών, καθώς και ένα 22χρονο αλλοδαπό, οι οποίοι μετέβησαν αυτοβούλως στην αστυνομική Υπηρεσία.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (14/4/2026) 19χρονη ημεδαπή μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του Ε.Κ.ΑΒ. από κεντρική πλατεία του Αργοστολίου Κεφαλονιάς σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ακολούθησε αστυνομική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας, μέσω αξιοποίησης βιντεοληπτικού υλικού, μαρτυριών κ.λπ. ευρημάτων, προέκυψε η εμπλοκή των τριών κατηγορούμενων.

Ειδικότερα, διακριβώθηκαν οι κινήσεις τους πριν και κατά τη μεταφορά της 19χρονης στην πλατεία, όπως και οι μετέπειτα ενέργειες του 23χρονου για τον επιμελή καθαρισμό χώρου, όπου φέρεται να βρέθηκαν οι κατηγορούμενοι με τη θανούσα για κατανάλωση ναρκωτικής ουσίας, καθώς και την απόκρυψη του κινητού της τηλεφώνου.

Στο πλαίσιο της έρευνας, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, ρουχισμός, καθώς και προσωπικά αντικείμενα.

Περαιτέρω, αρμόδιο κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών προχώρησε στη φωτογράφηση, εξερεύνηση και λήψη βιολογικού υλικού από το σημείο όπου έλαβαν χώρα οι πράξεις, ενώ επιπλέον παραγγέλθηκε στην αρμόδια Ιατροδικαστική Υπηρεσία η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».

«Λένε πολλοί ότι ήταν αγνό και συμπεριφερόταν σαν 15χρονο»

«Οι πληροφορίες που έχω πάρει είναι ότι ήταν ένα κορίτσι 19 ετών, ευάλωτο. Λένε πολλοί ότι ήταν αγνό και συμπεριφερόταν σαν 15χρονο. Προφανώς κάποιοι το εκμεταλλεύτηκαν…», ανέφερε σε δηλώσεις του ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης.

«Σε παγίδα έπεσε το παιδί μου. Δεν το μεταφέρανε, δεν το βγάλανε έξω το παιδί, το πετάξανε το παιδί μου. Έκαναν αυτά που θέλαν να κάνουν οι κύριοι αυτοί. Εγώ το παιδί μου το έχασα. Εγώ αυτόν τον άγγελο που έχασα, αυτό το παιδί που έχασα, του είχα δώσει αρχές. Το παγιδέψανε το παιδί μου. Δεν έχει σχέση το παιδί μου ούτε με ναρκωτικά, ούτε με ποτά. Το παγιδέψανε, το πήρε ο ένας που ήταν γνωστός της φίλος της που ήρθε για Πάσχα, απ’ ότι ξέρω, στη Κεφαλονιά και στη συνέχεια ήταν συνεννοημένοι με τους άλλους δύο και πήγαν εκεί και της ρίξανε τίποτα στο ποτήρι της που έπινε και δεν ξέρω τι κάνανε», είπε σήμερα σε δηλώσεις στο Mega ο πατέρας της 19χρονης.

«Το παιδί μου βγήκε έξω για να πάει σε μια φίλη της και μετά η φίλη της που γνώριζε αυτά τα παιδιά έφυγε, πήγε με το αγόρι της και έγινε αυτό το σκηνικό που έγινε, που ακόμα δεν ξέρω πώς και τι έγινε. Δεν είχε καμία σχέση με κανένα από τα τρία άτομα. Δεν μου είπε ότι θα μείνει εκτός. Είπε ότι θα βγει με τη φίλη της και είναι και κάποιος φίλος από παλιά, αλλά θα καθυστερούσε να έρθει».

«Με βαθιά θλίψη, μας έγινε γνωστή η αδόκητη απώλεια ενός νέου κοριτσιού, μόλις 19 ετών, που έφυγε τόσο πρόωρα από τη ζωή.

Η ξαφνική φυγή μιας νεαρής συμπολιτισσάς μας, σε τόσο τρυφερή ηλικία, τη στιγμή που μια ολόκληρη ζωή απλωνόταν μπροστά της, μας προκαλεί ανείπωτη οδύνη και μας γεμίζει με αισθήματα θλίψης και αδικίας.

Στη μητέρα της, άξιο στέλεχος των υπηρεσιών του Δήμου μας, που πάντα με χαμόγελο και θετική ενέργεια είναι πρόθυμη να βοηθήσει, εκφράζουμε τα πιο θερμά μας συλλυπητήρια και την αμέριστη συμπαράστασή μας.

Ευχόμαστε ειλικρινά σε όλη την οικογένεια και τα αγαπημένα πρόσωπα που βρίσκονται σε μεγάλη δοκιμασία, να βρουν τη δύναμη και το κουράγιο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Η μνήμη της ας παραμείνει ζωντανή και φωτεινή, μέσα στο μυαλό και την καρδιά στο διηνεκές», ανέφερε σε δήλωσή του ο Θεόφιλος Μιχαλάτος, δήμαρχος Αργοστολίου.