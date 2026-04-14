Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση θανάτου της 19χρονης στην Κεφαλονιά, με τις Αρχές να προχωρούν σε συλλήψεις και την έρευνα να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους δύο άνδρες που συνελήφθησαν με την κατηγορία της «έκθεσης σε κίνδυνο» βρίσκεται ένας 26χρονος, ο οποίος στο παρελθόν είχε διακριθεί στον αθλητισμό. Συγκεκριμένα, είχε κατακτήσει χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα άρσης βαρών νέων Κ17.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Καλλιακμάνη, επίτιμο πρόεδρο Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, ο οποίος μίλησε στο Live News, ο αρσιβαρίστας φέρεται να είναι ο άντρας που στο βίντεο φαίνεται να κουβαλάει την άτυχη 19χρονη κοπέλα.

Μαζί του συνελήφθη και ένας 22χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό ακόμη ενός ατόμου που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις φαίνεται πως έπαιξε βιντεοληπτικό υλικό από ξενοδοχείο που βρίσκεται κοντά στο σημείο όπου εντοπίστηκε νεκρή η 19χρονη.

Στο υλικό, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, καταγράφεται ένας εκ των συλληφθέντων να μεταφέρει την άτυχη κοπέλα, έχοντας στο πλευρό του τους άλλους δύο άνδρες.

Οι δύο συλληφθέντες παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στις Αρχές, συνοδευόμενοι από τους δικηγόρους τους. Για την υπόθεση έχει ήδη ενημερωθεί ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Κεφαλονιάς, ενώ αναμένονται τα επόμενα βήματα της δικαστικής διαδικασίας.

Οι Αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία, προκειμένου να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 19χρονη. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ερωτήματα γύρω από τις ευθύνες και τον ρόλο των εμπλεκομένων.