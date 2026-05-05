Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Μονακό (5/5, 20:45) με στόχο τη νίκη που θα τον στείλει στο Final Four της Euroleague και ο Γιώργος Μπαρτζώκας άφησε εκτός 12άδας τον Φρανκ Νιλικίνα, τη θέση του οποίου πήρε ο Μόντε Μόρις.

Στα πρώτα δύο παιχνίδια της σειράς, στο ΣΕΦ, οι «ερυθρόλευκοι» ήταν όσο σοβαροί έπρεπε ώστε να πάρουν δύο νίκες και μάλιστα εύκολα, προσφέροντας και θέαμα στους οπαδούς τους που κατέκλυσαν τις εξέδρες.

Η ομάδα του Μπαρτζώκα είναι, έτσι, μια ανάσα από την πρόκριση στο Final Four για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά και θα επιχειρήσει να την πάρει από το βράδυ της Τρίτης (5/5), καθαρίζοντας με 3-0 τη Μονακό.

Ένα παιχνίδι, στο οποίο δεν θα αγωνιστεί ο Νιλικίνα καθώς έμεινε εκτός 12άδας, με τον Μόρις να παίρνει τη θέση.

Αναλυτικά στη 12άδα του Ολυμπιακού είναι οι Γουόκαπ, Τζόσεφ, Μόρις, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, ΜακΚίσικ, Πίτερς, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Τζόουνς, Χολ.