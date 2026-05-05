Στο επίκεντρο μιας νέας δικαστικής θύελλας βρίσκεται η Deutsche Bank, καθώς ένας πρώην trader πολυτίμων μετάλλων, ο Τζέιμς Βόρλεϊ, διεκδικεί αποζημίωση ύψους 12 εκατομμυρίων λιρών, με το πρώην στέλεχος να ισχυρίζεται ότι η τράπεζα όχι μόνο γνώριζε, αλλά τον εκπαίδευσε και τον καθοδήγησε να χρησιμοποιεί στρατηγικές που τον εξέθεσαν σε ποινικές διώξεις, παραβιάζοντας το «καθήκον επιμέλειας» προς τους υπαλλήλους της.



Ο Βόρλεϊ, ο οποίος έχει καταδικαστεί στις ΗΠΑ για την παράνομη πρακτική του «spoofing» στις αγορές χρυσού και αργύρου, εξαπολύει βαριές κατηγορίες κατά του γερμανικού τραπεζικού κολοσσού.

Η Deutsche Bank αρνείται κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, δηλώνοντας στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου πως ο Βόρλεϊ έλαβε όλη την κατάλληλη εκπαίδευση και όφειλε να γνωρίζει ότι η απάτη απαγορεύεται. Η τράπεζα υποστηρίζει ότι οποιαδήποτε τέτοια καθοδήγηση από ανώτερα στελέχη ήταν ανεπίσημη και δεν είχε την έγκρισή της.



Το «spoofing», η τοποθέτηση και ταχεία απόσυρση εντολών για τη δημιουργία ψευδούς εντύπωσης ζήτησης, αποτελεί κόκκινο πανί για τις ρυθμιστικές αρχές διεθνώς.



Η υπόθεση αυτή φέρνει ξανά στην επιφάνεια το σκοτεινό παρελθόν της Deutsche Bank, η οποία παλεύει εδώ και χρόνια να αποκαταστήσει τη φήμη της, έχοντας πληρώσει πάνω από 15 δισεκατομμύρια ευρώ σε πρόστιμα από το 2012. Παράλληλα, ο γερμανικός δανειστής αντιμετωπίζει και άλλη αγωγή ύψους 660 εκατομμυρίων λιρών από πρώην στελέχη επενδυτικής τραπεζικής.

Η νομική μάχη αναμένεται να ρίξει φως στις εσωτερικές πρακτικές των τραπεζικών θηρίων και στο αν η κουλτούρα του κέρδους υπερέβη τους νόμους, εκθέτοντας τα στελέχη τους σε τεράστιους κινδύνους, σύμφωνα με τους Financial Times.