Στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού είναι ο Φερεϊρίνια της Σάο Πάουλο, το συμβόλαιο του οποίου λήγει το 2027, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στη Βραζιλία.

Η σεζόν δεν έχει τελειώσει ακόμη και στους «πράσινους» αναμένεται να έχουμε αλλαγή προπονητή, οπότε τα μεταγραφικά μάλλον δεν είναι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή. Οι Βραζιλιάνοι, όμως, δεν επηρεάζονται και υποστηρίζουν πως το «τριφύλλι» έχει στη λίστα του το όνομα του Φερεϊρίνια.

Ο 28χρονος εξτρέμ της Σάο Πάουλο μετράει συνολικά 115 συμμετοχές με 20 γκολ και 7 ασίστ μετά τη μεταγραφή του το 2024 από τη Γκρέμιο, με τη φανέλα της οποίας είχε πραγματοποιήσει 150 εμφανίσεις με 26 γκολ και 22 ασίστ.

Το συμβόλαιό του με τη Σάο Πάουλο λήγει το 2027, η χρηματιστηριακή του αξία υπολογίζεται στα 5 εκατ. ευρώ και το «avantemeutricolor», αναφέρεται στο θέμα γράφοντας τα εξής…

«Αν στις δύο τελευταίες μεταγραφικές περιόδους ο Φερεϊρίνια είχε δεχθεί προσεγγίσεις από τουλάχιστον δύο τουρκικές ομάδες, τώρα το ενδιαφέρον προέρχεται από διαφορετικές αγορές.

Σύμφωνα με το AVANTE MEU TRICOLOR, ο παίκτης με το νούμερο 11 της Σάο Πάουλο έχει δεχθεί προτάσεις από δύο διαφορετικές αγορές. Από τη μία πλευρά, υπάρχει ενδιαφέρον από τον ελληνικό σύλλογο Παναθηναϊκό. Από την άλλη, υπάρχει πρόταση από το Κατάρ, αλλά το όνομα της ομάδας παραμένει μυστικό.

Επισήμως, πηγές από τη διοίκηση του ποδοσφαιρικού τμήματος της Σάο Πάουλο αποφεύγουν να σχολιάσουν το θέμα, ωστόσο η πρόσφατη αναζήτηση εξτρέμ δείχνει ότι μια μεταγραφική κίνηση είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί».