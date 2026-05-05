Την αναδιάρθρωση της Stoiximan Super League με αύξηση των ομάδων από 14 σε 16 ζητάει η ΑΕΛ, οι οργανωμένοι οπαδοί της οποίας είναι έξαλλοι με την ΠΑΕ, όπως φάνηκε και από την ανακοίνωση που εξέδωσαν.

Στο τέλος της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος, στις τάξεις των «βυσσινί» υπήρχε μεγάλη αισιοδοξία, έως βεβαιότητα, για την εξασφάλιση της παραμονής. Στα play out, όμως, τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά για αυτούς, με συνέπεια να είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Ο υποβιβασμός είναι ένα σενάριο που μοιάζει όλο και πιο πιθανό για την ΑΕΛ, η οποία με επιστολή που έστειλε στους οκτώ βουλευτές της Λάρισας, στον δήμο και στην ΕΠΣ Λάρισας, ζητάνε τη στήριξή τους για αναδιάρθρωση της Stoiximan Super League με αύξηση ομάδων από 14 σε 16.

Μια πρόταση, όμως, που δεν αρέσει καθόλου στους οργανωμένους οπαδούς της ΑΕΛ, οι οποίοι σε σχετική ανακοίνωσή τους αναφέρουν τα εξής…

«Από το πρωί βλέπουμε με αηδία να κυκλοφορούν δημοσιεύματα, τα οποία δεν έχουν διαψευσθεί από κανέναν αρμόδιο, κάτι το οποίο επιβεβαιώνει ότι αυτή η διοίκηση δεν σταματάει να μας εκπλήσσει δυσάρεστα και να βεβηλώνει την Ιστορία μας. Πόσο μάλλον ανήμερα της επετείου της κατάκτησης του Κυπέλλου του 2007, κάνετε ότι μπορείτε για να έρχεστε σε συνεχή αντίθεση με τα όσα πρεσβεύει η Ιδέα μας.

Εκφράζουμε προς πάσα κατεύθυνση, (και θέλουμε να πιστεύουμε πως εκφράζουμε όλο τον κόσμο της Ομάδας) πως οι ΜΟΝΕΣ που χρειάζονται αναδιάρθρωση είναι οι διοικήσεις της ΠΑΕ, του μητρικού σωματείου και της ΕΠΣΛ!

Δεν νοείται μια Ομάδα σαν εμάς που έχει παλέψει διαχρονικά για να υπερασπιστεί τα κεκτημένα της, και ενώ ακόμα όλα είναι ανοιχτά, να παρακαλά για την εύνοια του σάπιου συστήματος που μας έχει καταδικάσει τόσες φορές στο παρελθόν.

Το ότι είσαι ΑΔΥΝΑΜΟΣ να προστατέψεις την ΑΕΛ δεν σημαίνει οτι θα αλλοιώσεις τις αξίες και τα ιδανικά ΤΗΣ!

Το ίδιο ισχύει και για την διοίκηση του μητρικού σωματείου η οποία δείχνει να είναι έρμαιο στις ορέξεις του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ και έτοιμη να συνυπογράφει επιστολές χωρίς καν συγκρότηση γενικής συνέλευσης και εννοείται χωρίς ενημέρωση των μελών!

Όπως επίσης και για την ΕΠΣΛ που καταδικάζει τη σφαγή της Κυριακής αλλά ψήφισε υπέρ του ενορχηστρωτή αυτού του χειρουργείου! Κύριοι ζούμε σε μια πόλη που οι προθέσεις και οι ευθύνες που αναλογούν στον καθένα δεν γίνεται να κρυφτούν!

Δηλώνουμε καθαρά και αμετάκλητα με πλήρη συνείδηση ότι τασσόμαστε ΕΝΑΝΤΙΑ σε οποιοδήποτε αίτημα για αναδιάρθρωση και θα παλέψουμε με λύσσα μαζί με το αγωνιστικό τμήμα για την παραμονή στην κατηγορία εντός των γραμμών του γηπέδου και μόνο.

Σύνδεσμος Φιλάθλων Αθλητικής Ένωσης Λάρισας ΘΥΡΑ 1».