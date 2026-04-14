Σε σπαρακτικές δηλώσεις προχώρησε ο πατέρας της 19χρονης κοπέλας που εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα της Τρίτης, 14 Απριλίου, στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, στην Κεφαλονιά.

Σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις», τόνισε ότι το παιδί του δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας και ότι περιμένει νέα από την Ασφάλεια. Επίσης, περιέγραψε τον τρόπο που ενημερώθηκε, ενώ είπε πως το παιδί του «ήταν όλος ο κόσμος του».

«Μας πήρανε τηλέφωνο το χάραμα και μας είπαν ότι το παιδί μας είναι πεθαμένο στο δρόμο», είπε ο πατέρας, προσθέτοντας: «Ψάχνουμε να μάθουμε την πραγματικότητα, πώς βρέθηκε έτσι, το παιδί δεν ήταν παιδί του δρόμου, δεν ήταν αλητεία, ήταν ένα συνεσταλμένο παιδί, ήταν ένα όμορφο κουκλί, ένα κοριτσάκι δύο μέτρα και συνέβη αυτό που συνέβη».

«Κανένα πρόβλημα υγείας, δεν έπινε, δεν κάπνιζε, δεν έκανε τίποτα», είπε στη συνέχεια, σημειώνοντας πως «το βρήκα ζεστό και αναίσθητο».

Επίσης, μεταξύ άλλων, είπε: «Είμαι μεγάλος μπαμπάς, ήταν ό,τι είχα και ό,τι δεν είχα στον κόσμο. Έχω ένα άλλο παιδί βέβαια αλλά με αυτό ζούσα τώρα συνέχεια, είχα δεθεί μαζί του, το ορμήνευα, το συμβούλευα, έκανα ό,τι μπορούσα, αλλά δυστυχώς απέτυχα».

Σημειώνεται ότι η ΕΛ.ΑΣ., και συγκεκριμένα το ΤΔΕΕ Αργοστολίου Κεφαλονιάς, προχώρησε στη σύλληψη δύο νεαρών που, όπως προέκυψε από την εξέταση του βιντεοληπτικού υλικού, ήταν με την 19χρονη στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου λίγο πριν αυτή αφήσει την τελευταία της πνοή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 26χρονο Έλληνα κι έναν 22χρονο Αλβανό, ενώ έχει ταυτοποιηθεί κι αναζητείται ένας τρίτος νεαρός.

Να σημειωθεί ότι οι δύο συλληφθέντες, με την κατηγορία της «έκθεσης σε κίνδυνο», προσήλθαν μόνοι τους στο ΤΔΕΕ Αργοστολίου Κεφαλονιάς, μόλις έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της 19χρονης.