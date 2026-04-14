Μυστήριο εξακολουθεί να αποτελεί ο θάνατος της άτυχης 19χρονης που εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα της Τρίτης 14 Απριλίου στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, στην Κεφαλονιά.

Πριν από λίγο η ΕΛ.ΑΣ. και συγκεκριμένα του ΤΔΕΕ Αργοστολίου Κεφαλονιάς, προχώρησε στη σύλληψη δύο νεαρών που όπως προέκυψε από την εξέταση του βιντεοληπτικού υλικού ήταν με την 19χρονη στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου λίγο πριν αυτή αφήσει την τελευταία της πνοή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 26χρονο Έλληνα κι έναν 22χρονο Αλβανό, ενώ έχει ταυτοποιηθεί κι αναζητείται ένας τρίτος νεαρός. Να σημειωθεί ότι οι δύο συλληφθέντες, με την κατηγορία της «έκθεσης σε κίνδυνο», προσήλθαν μόνοι τους στο ΤΔΕΕ Αργοστολίου Κεφαλονιάς, μόλις έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της 19χρονης.

Μάλιστα, από την εξέταση του βιντεοληπτικού υλικού, προκύπτει ότι ο 26χρονος μεταφέρει την 19χρονη στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, απέναντι από γνωστό ψητοπωλείο, ενώ οι άλλοι δύο φίλοι του τον συνοδεύουν.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζεται είναι η 19χρονη κοπέλα να έκανε χρήση κάποια ουσίας που της προκάλεσε πιθανότατα ανακοπή καρδιάς, καθώς τουλάχιστον ένας από τους εμπλεκόμενους είναι γνωστός για χρήση ναρκωτικών. Απαντήσεις θα δώσει η τοξικολογική εξέταση.