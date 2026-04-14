Η νεκροψία-νεκροτομή και οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου μίας 19χρονης τα ξημερώματα της Τρίτης 14 Απριλίου στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου στην Κεφαλονιά.

Ήταν 04:40 τα ξημερώματα όταν ο σταθμός του ΕΚΑΒ στο νησί ενημερώθηκε ότι απέναντι από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ένα ψητοπωλείο της περιοχής) ήταν πεσμένη και χωρίς τις αισθήσεις της μία νεαρή κοπέλα.

Οι διασώστες έφτασαν γρήγορα και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να την επαναφέρουν στη ζωή χωρίς να τα καταφέρουν. Άμεσα ενημερώθηκε και η ΕΛ.ΑΣ. με υψηλόβαθμους αξιωματικούς να φτάνουν στο νοσοκομείο για να ξεκινήσει η προανακριτική διαδικασία.

Οι πρώτες πληροφορίες θέλουν την 19χρονη, λίγο πριν βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις της, να ήταν στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου με δύο νεαρούς, γνωστούς τοξικομανείς. Περισσότερα θα ξεκαθαρίσουν μετά τις πρώτες καταθέσεις που έχει ξεκινήσει να λαμβάνει η ΕΛ.ΑΣ.

Η 19χρονη δεν έφερε εμφανείς κακώσεις που να δείχνουν χρήση βίας σε βάρος της, όμως φως στην υπόθεση θα ρίξουν η νεκροψία-νεκροτομή και οι τοξικολογικές εξετάσεις που θα γίνουν μετά την εισαγγελική παραγγελία.