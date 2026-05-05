Σε μια δραστική απόφαση που αλλάζει τον χάρτη του διαδικτύου στη χώρα προχώρησε η Ιορδανία, επιβάλλοντας καθολική απαγόρευση, απόλυτο μπλόκο, στην πρόσβαση σε πορνογραφικό περιεχόμενο. Η ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών του βασιλείου ανακοίνωσε το οριστικό κλείσιμο των ψηφιακών πυλών προς αυτές τις ιστοσελίδες, υποστηρίζοντας ότι το μέτρο είναι απαραίτητο για την προστασία των πολιτών.



Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η κίνηση αυτή στοχεύει άμεσα στην πάταξη των κινδύνων απάτης και των φαινομένων εκμετάλλευσης που οργιάζουν στον συγκεκριμένο κλάδο. Πλέον, οι χρήστες στην Ιορδανία χάνουν την πρόσβαση στην κύρια πηγή του σύγχρονου πορνό, καθώς το κράτος θωρακίζει τον ψηφιακό του χώρο με αυστηρά φίλτρα.



Η αρχή «έχει επικοινωνήσει επίσημα με όλες τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών, ώστε να ξεκινήσουν αμέσως την εφαρμογή του αποκλεισμού πορνογραφικών ιστοσελίδων», δήλωσε η Λάρα αλ-Χατίμπ, μία από τους αξιωματούχους του ρυθμιστικού φορέα.



Μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο είπε ότι το μέτρο έχει στόχο όλες τις «ανάρμοστες, πορνογραφικές ή παράνομες κατά τη νομοθεσία» ιστοσελίδες, προσθέτοντας ότι στοχεύει στην «αντιμετώπιση των κινδύνων απάτης, εξαπάτησης και εκμετάλλευσης».



Η βουλευτής Ντίμα Ταχμπούμπ, από το ισλαμιστικό κίνημα, χαιρέτισε την απόφαση: «Αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που έθεσα τον Οκτώβριο του 2025, ζητώντας από την κυβέρνηση να μπλοκάρει πορνογραφικές ιστοσελίδες», έγραψε σε ανάρτηση στο Facebook, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.