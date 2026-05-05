Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι βρίσκεται αντιμέτωπος με μια από τις πιο κρίσιμες περιόδους της θητείας του, καθώς σκάνδαλα διαφθοράς και επιδείνωση των οικονομικών δεικτών έχουν οδηγήσει σε κατακόρυφη πτώση της δημοτικότητάς του. Η εγκρίτησή του έχει πέσει από τα μέσα 40% τον Φεβρουάριο στα μέσα 30% τον Μάιο 2026, ενώ η εμπιστοσύνη στην κυβέρνησή του κατέγραψε πτώση 12% τον Απρίλιο, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις.

Όταν ο Μιλέι ανέλαβε την προεδρία, πολλοί Αργεντινοί πανηγύρισαν σαν να κέρδιζαν το Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά η απογοήτευση τώρα είναι έντονη. Ο Φεδερίκο Φρέιρε, ιδιοκτήτης παντοπωλείου στο κέντρο του Μπουένος Άιρες, δηλώνει ότι οι πωλήσεις έχουν μειωθεί κατά 30% φέτος και αισθάνεται ότι η κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα στις μεγάλες επιχειρήσεις. Η ανακούφιση που προκάλεσε αρχικά η εξημέρωση του τριψήφιου πληθωρισμού έχει δώσει τη θέση της στη δυσαρέσκεια, καθώς η ανεργία έφτασε το 7,5% το τελευταίο τρίμηνο του 2025.

Σκάνδαλα που τρομοκρατούν την κυβέρνηση του Μιλέι

Η πιο επιζήμια υπόθεση αφορά τον επικεφαλής του υπουργικού συμβουλίου Μανουέλ Αντόρνι, ο οποίος βρίσκεται υπό ομοσπονδιακή έρευνα για πιθανό παράνομο πλουτισμό. Οι εισαγγελείς εξετάζουν πρόσφατες αγορές ακινήτων από την οικογένειά του, συμπεριλαμβανομένης μιας μέσω δανείου από τους ιδιοκτήτες της, καθώς και ακριβά ταξίδια μετά την κυκλοφορία βίντεο που δείχνει την οικογένειά του να επιβιβάζεται σε ιδιωτικό τζετ για παραθαλάσσιο θέρετρο της Ουρουγουάης. Άλλες πρόσφατες αμφιλεγόμενες υποθέσεις περιλαμβάνουν ανώτερο αξιωματούχο του υπουργείου Οικονομίας που παραιτήθηκε αφού παραδέχτηκε ότι έκρυψε ακίνητα στις ΗΠΑ από τις αργεντίνικες φορολογικές αρχές.

Οι υποθέσεις έχουν εξοργίσει τους ψηφοφόρους μετά από την υπόσχεση του Μιλέι να τερματίσει τη διαφθορά, που ήταν ένα από τα κεντρικά στοιχεία της προεκλογικής του εκστρατείας. Η Κλαούντια Ροχελίν, 65 ετών και πωλήτρια ειδών γραφείου που ψήφισε Μιλέι, δηλώνει ότι δεν μπορεί να καταλάβει γιατί ο Αντόρνι παραμένει στην κυβέρνηση, εκφράζοντας την απογοήτευσή της για την υπόθεση. Παρά τα σκάνδαλα, ο πρόεδρος στηρίζει τον Αντόρνι, κάτι που εντείνει την κριτική κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης.

Οικονομικά προβλήματα πλήττουν την υποστήριξη του Μιλέι

Η κύρια αιτία της πτώσης της δημοτικότητας είναι η οικονομία. Οι πραγματικοί μισθοί μειώνονται και η δραστηριότητα καταρρέει στο λιανεμπόριο, τη μεταποίηση και τους μεγάλους κλάδους, ενώ ο ετήσιος πληθωρισμός παρέμεινε στο 32,6% τον Μάρτιο. Η ανάπτυξη συμβαίνει κυρίως σε εξαγωγικούς τομείς όπως η εξόρυξη, η ενέργεια και η γεωργία, που απασχολούν λιγότερο από το 10% του πληθυσμού. Μεγάλοι εργοδότες όπως οι κατασκευαστές και οι λιανοπωλητές δυσκολεύονται να ανταγωνιστούν τις φθηνότερες εισαγωγές μετά την ενίσχυση του πέσο και τη μείωση των δασμών από τον Μιλέι.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι ο πόνος είναι προσωρινός, αλλά ο Φάμπιο Ροντρίγκες, διευθύνων σύμβουλος στο Μπουένος Άιρες, προειδοποιεί ότι η κυβέρνηση Μιλέι “πρέπει να επανεξισορροπήσει” για να επικεντρωθεί περισσότερο στη δραστηριότητα. Το 61,2% των πολιτών αναμένουν ότι η οικονομία θα επιδεινωθεί τον επόμενο χρόνο, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Trespuntozero. Σύμφωνα με αναλυτή, αυτό που φαινόταν ως ασφαλής εκστρατεία επανεκλογής “αρχίζει να φαίνεται πιο ανοιχτό”, με τα αντιπολιτευόμενα κόμματα να αναζητούν νέους υποψηφίους για να προκαλέσουν τον Μιλέι το 2027.