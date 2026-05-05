Ο Ντάνι Άλβες αποφάσισε να αλλάξει ζωή μετά την παραμονή του στη φυλακή έχοντας καταδικαστεί για υπόθεση βιασμού και έγινε ιεροκήρυκας, μιλώντας μπροστά σε 35.000 άτομα στην πόλη Τζιρόνα της Ισπανίας.

Ο πρώην άσος της Σεβίλλης, της Μπαρτσελόνα, της Γιουβέντους και της εθνικής Βραζιλίας πέρασε μια πολύ δύσκολη περίοδο όταν κατηγορήθηκε για βιασμό και καταδικάστηκε πρωτόδικα σε κάθειρξη 4,5 ετών, πριν τελικά αθωωθεί σε δεύτερο βαθμό.

Ο Άλβες παρέμεινε συνολικά 14 μήνες στη φυλακή και εκεί, όπως έχει πει, ήρθε πιο κοντά με τον Ιησού Χριστό, με αποτέλεσμα να αποφασίσει να κάνει μια εντυπωσιακή αλλαγή στη ζωή του και να γίνει ιεροκήρυκας.

Ο Βραζιλιάνος κηρύττει στη χριστιανική κοινότητα Έλιμ στην Τζιρόνα και προσκλήθηκε σε μια μεγάλη εκδήλωση στη Μαδρίτη, όπου μίλησε μπροστά σε 35.000 άτομα τονίζοντας τη σημασία της πίστης και το πώς ο Χριστός μπορεί να αλλάξει τη ζωή οποιουδήποτε.

Όπως άλλαξε δηλαδή και η δική του, αφήνοντας πίσω το ποδόσφαιρο, το χρήμα και τη δόξα, αφιερώνοντας πλέον όλο του το «είναι» στον Κύριο.