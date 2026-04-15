Πολλά είναι τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις και αφορούν τον θάνατο της 19χρονης που εντοπίστηκε νεκρή στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου στην Κεφαλονιά. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, ενώ συνεχώς βλέπουν το «φως» νέα στοιχεία που αφορούν την υπόθεση.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο χρήσης ναρκωτικών ουσιών πριν την κατάρρευσή της, ενώ τρεις νεαροί οι οποίοι ήταν μαζί της τη μοιραία νύχτα έχουν ήδη συλληφθεί και κατηγορούνται για έκθεση σε κίνδυνο καθώς την εγκατέλειψαν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση.

Φως στα αίτια του θανάτου της αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση, καθώς εξαρχής είχε γίνει γνωστό ότι στο σώμα της νεαρής δεν υπήρχαν εμφανή τραύματα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η 19χρονη φέρεται να είχε μεταβεί σε δωμάτιο ξενοδοχείου, κοντά στην κεντρική πλατεία στο Αργοστόλι όπου εκτιμάται ότι, μαζί με την παρέα της, έκανε χρήση κοκαΐνης.

Όπως επισημαίνει ρεπορτάζ του ERTNews, η ίδια είχε ζητήσει επιπλέον ποσότητα ναρκωτικής ουσίας, η οποία φέρεται να της παραδόθηκε στο δωμάτιο.

Λίγη ώρα αργότερα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, η νεαρή έχασε τις αισθήσεις της.

Οι τρεις συλληφθέντες, τα μηνύματα και το βιντεοληπτικό υλικό

Οι τρεις νεαροί οι οποίοι ήταν μαζί με την 19χρονη–ένας 26χρονος και δύο 23χρονοι, οι οποίοι συνελήφθησαν– φέρονται να τη μετέφεραν χωρίς τις αισθήσεις της στην πλατεία, όπου και την εγκατέλειψαν.

«Την έχουμε αφήσει» και «την έχουμε παρατήσει την Μυρτώ, εκεί πέρα, μόνη της» είναι τα SMS που έστειλαν στη φίλη της Μυρτώς, ώστε να καλέσει σε βοήθεια και να ενημερώσει την οικογένειά της.

Η άτυχη κοπέλα εντοπίστηκε λίγη ώρα μετά από διασώστες του ΕΚΑΒ και άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του νησιού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Μάλιστα, στο βιντεοληπτικό υλικό που εξετάζουν οι αστυνομικοί, φαίνεται ο ένας από τους τρεις νεαρούς να μεταφέρει τη 19χρονη, ενώ οι άλλοι δύο ακολουθούν.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων έχει σχηματιστεί δικογραφία για έκθεση σε κίνδυνο, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο εμπλοκής τους σε διακίνηση ναρκωτικών, καθώς ένας εξ αυτών είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για σχετική υπόθεση.

Όπως έχει γίνει γνωστό θα πραγματοποιηθεί κατ’ οίκον έρευνα στα σπίτια των τριών συλληφθέντων και παράλληλα θα υποβληθούν σε αιματολογικές εξετάσεις προκειμένου να πιστοποιηθεί ότι και αυτοί είχαν κάνει χρήση κοκαΐνης, κάτι το οποίο φαίνεται πλέον και το επικρατέστερο σενάριο ότι είχε κάνει και η 19χρονη και ενδεχομένως ο θάνατός της να προήλθε από αυτό.