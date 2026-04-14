Πριν από λίγο προσήλθε στο ΤΔΕΕ Αργοστολίου Κεφαλλονιάς ένας 23χρονος Έλληνας και συνελήφθη από τους αστυνομικούς ως το τρίτο εμπλεκόμενο πρόσωπο στον θάνατο της 19χρονης τα ξημερώματα.

Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα από την Εισαγγελία με την κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο, καθώς όπως προέκυψε από βίντεο καμερών ασφαλείας συνόδευσε τους άλλους δύο φίλους του στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου όπου άφησαν την 19χρονη χωρίς τις αισθήσεις της.

Υπενθυμίζεται, ότι νωρίτερα το ΤΔΕΕ Αργοστολίου Κεφαλονιάς, προχώρησε στη σύλληψη δύο νεαρών που, όπως προέκυψε από την εξέταση του βιντεοληπτικού υλικού, ήταν με την 19χρονη στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου λίγο πριν αυτή αφήσει την τελευταία της πνοή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 26χρονο Έλληνα κι έναν 22χρονο Αλβανό που κατηγορούνται για «έκθεση σε κίνδυνο», ενώ προσήλθαν μόνοι τους στο ΤΔΕΕ Αργοστολίου Κεφαλονιάς, μόλις έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της 19χρονης.