Να ξεδιαλύνουν τι ακριβώς συνέβη στο χρονικό διάστημα από τις 00:30 μέχρι τις 04:30 τα ξημερώματα της Τρίτης στο ξενοδοχείο που κατέλυσε η 19χρονη Μυρτώ και οι τρεις φίλοι της (και πλέον συλληφθέντες για «έκθεση σε κίνδυνο») επιχειρούν οι αστυνομικοί του ΤΔΕΕ Αργοστολίου Κεφαλλονιάς.

Από τις καταθέσεις και το βιντεοληπτικό υλικό προκύπτει ότι αυτό είναι το επίμαχο χρονικό διάστημα από την άφιξη της νεαρής κοπέλας, μέχρι την έξοδό της σε λιπόθυμη κατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους τουλάχιστον μία κατάθεση από τους τρεις συλληφθέντες που αναφέρει ότι στο δωμάτιο του ξενοδοχείου έγινε χρήση ναρκωτικών και συγκεκριμένα κοκαΐνης. Μέχρι τις 02:30 τα ξημερώματα, όταν η μητέρα της 19χρονης Μυρτώς επικοινώνησε για τελευταία φορά μαζί της, η νεαρή κοπέλα είχε τις αισθήσεις της και ήταν σε καλή κατάσταση.

Το σενάριο που εξετάζεται και μένει να επιβεβαιωθεί από τις τοξικολογικές εξετάσεις είναι η ανακοπή καρδιάς που υπέστη η 19χρονη Μυρτώ να οφείλεται στη χρήση των ναρκωτικών. Ήταν κακής ποιότητας; Της χορηγήθηκε μεγάλη δόση; Δεν άντεξε ο οργανισμός της; Είναι ερωτήματα που θα απαντηθούν σε δεύτερο χρόνο.

Αυτό που αναμένεται να απαντηθεί στο ανακριτικό γραφείο είναι ποιος πήγε τα ναρκωτικά στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, ενώ θα κληθεί να εξηγήσει και από ποιον τα προμηθεύτηκε.

Μέχρι στιγμής πρόσωπο – κλειδί φαίνεται να είναι ο 26χρονος που ως έφηβος είχε διακρίσεις στην άρση βαρών και σύμφωνα με το βιντεοληπτικό υλικό πήγε την 19χρονη στην πλατεία και την άφησε απέναντι από το ψητοπωλείο. Αυτός και ο 22χρονος Αλβανός ήταν οι δύο πρώτοι που παραδόθηκαν στο ΤΔΕΕ Αργοστολίου μετά την έκδοση εντάλματος σε βάρος τους.

Ο τρίτος, ένας 23χρονος Έλληνας, εμφανίστηκε αργότερα μαζί με τον δικηγόρο του και κατέθεσε στους αστυνομικούς την εκδοχή του για το τι συνέβη το μοιραίο ξημέρωμα της Τρίτης. Όλοι τους αναμένεται σήμερα να βρεθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης, με το κατηγορητήριο ενδεχομένως να αναβαθμίζεται.