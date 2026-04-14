Βαριά θλίψη έχει σκεπάσει την Κεφαλονιά μετά τον μυστηριώδη θάνατο της 19χρονης Μυρτούς, με την οικογένειά της να ζητά απαντήσεις και τις Αρχές να συνεχίζουν εντατικά τις έρευνες για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

Η νεαρή κοπέλα είχε βγει για να διασκεδάσει το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα, ωστόσο λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, σε πλατεία στο Αργοστόλι. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς κατέληξε.

Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί δύο νεαροί, ηλικίας 22 και 26 ετών, με την κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο, ενώ οι Αρχές αναζητούν ακόμη ένα άτομο που φέρεται να εμπλέκεται.

Καθοριστικό στοιχείο στις έρευνες αποτελεί βίντεο από κάμερα ασφαλείας ξενοδοχείου, στο οποίο φαίνεται ένας εκ των συλληφθέντων να μεταφέρει την 19χρονη στην πλατεία όπου εντοπίστηκε, συνοδευόμενος από τους άλλους δύο.

Συγκλονίζει ο πατέρας: «Δεν ξέρω τι έγινε»

Ο πατέρας της 19χρονης, συντετριμμένος, μίλησε για την απώλεια της κόρης του:

«Δεν ξέρω τι έγινε. Έφυγε ένα παιδί 2 μέτρα, 18,5 χρόνων. Μία θεά, μία κούκλα. Και την βρήκα πάνω στο μάρμαρο στο νοσοκομείο. Ούτε έπινε το παιδί μου, ούτε μέθαγε. Ήταν ένα παιδί με άριστες προδιαγραφές. Το παιδί μου το βρήκα στο μάρμαρο».

Όπως περιγράφει, ειδοποιήθηκε όταν ήταν ήδη αργά:

«Και αμέσως με πήραν τηλέφωνο και πήγα και το βρήκα πάνω στο μάρμαρο το παιδί μου».

Παράλληλα, ανέφερε και το κακό προαίσθημα που είχε πριν το μοιραίο βράδυ:

«Της λέω ‘πρόσεχε παιδί μου, γιατί οι διαόλοι κυκλοφοράνε τη νύχτα και έχουν αγγελικό πρόσωπο’».

«Την άφησαν εκεί» – Η μαρτυρία της μητέρας

Συγκλονιστική είναι και η περιγραφή της μητέρας της 19χρονης, η οποία μίλησε για την τελευταία επικοινωνία που είχαν:

«Μίλησα κατά τις 02:30 η ώρα τη νύχτα και της λέω Μυρτούλα μου, πρόσεχε λίγο σε παρακαλώ. Σε αγαπάμε πολύ κι εγώ κι ο μπαμπάς. Κι εγώ σ’ αγαπάω μανούλα μου, μου λέει. Μία φίλη της τώρα που είχανε παρέα, είχε γνωρίσει ένα αγόρι και αυτός πρέπει να της έδωσε τίποτα ναρκωτικά και την πέταξε. Έστειλε μήνυμα μετά αυτό το καθίκι στη φίλη της και της λέει ότι “την έχουμε αφήσει”, λέει, “την έχουμε παρατήσει”. Μου το παρατήσανε το παιδί. Της είπε στο μήνυμα “έχουμε παρατήσει τη Μυρτώ εκεί πέρα μόνη της”.

Το παιδί το ΕΚΑΒ το βρήκε έξω από ένα σουβλατζίδικο. Μου το έδειξε το μήνυμα, το διάβασα και μου λέει “τώρα πάω Αστυνομία να καταθέσω”. Τον ξέρω και της είχα πει “μωρέ παιδάκι μου”, της λέω, “δεν μου αρέσει αυτός”. “Αμάν μωρέ μαμά’, μου λέει ‘ό,τι κάνω στραβό το βλέπεις;”. Της λέω “παιδάκι μου, δεν θέλω να σου χαλάω χατίρι”. Μου λέει “άσε με μωρέ μαμά. Όλα λάθος τα βλέπεις”».

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Οι αστυνομικές Αρχές εστιάζουν πλέον στο τι ακριβώς συνέβη τις τελευταίες ώρες πριν τον θάνατο της 19χρονης, καθώς και στις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε αβοήθητη στο δρόμο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις κινήσεις των τριών νεαρών που καταγράφονται στο βίντεο, την πιθανότητα κατανάλωσης ουσιών και στα μηνύματα που έχουν ανταλλάξει μεταξύ τους πριν και μετά το θάνατο της 19χρονης Μυρτούς.