Τραγικό παιχνίδι φαίνεται να έπαιξε η μοίρα στη 19χρονη Μυρτώ, καθώς ο πατέρας της είπε ότι δεν την άφησε να πάει στην Αθήνα για να την προστατέψει και τελικά την έχασε στο Αργοστόλι, το μέρος που θεωρητικά ήταν ασφαλές.

Σε νέες δηλώσεις που έκανε ο πατέρας της κοπέλας, είπε ότι «σκότωσαν το παιδί και το πέταξαν στο δρόμο. Το παιδί μου ήταν ένας άγγελος ζωγραφιστός, το οποίο ούτε έπινε, ούτε ξενυχτούσε. Μια φοιτήτρια ήταν 18,5 χρονών».

«Την προστάτεψα να μην πάει στην Αθήνα που πέρασε πανελλήνιες εξετάσεις και μου σκότωσαν το παιδί εδώ», είπε χαρακτηριστικά στον Alpha.

«Το παιδί το πήραν και αντί να το πάνε στο νοσοκομείο και να το αφήσουν έξω από την πόρτα, ήταν 3 η ώρα νύχτα. Το πρωί το βρήκαν στην πλατεία που το είχαν πεταμένο πάνω στο πεζοδρόμιο και το παιδί μου ήταν ζωντανό και μετά του κάνανε, αλλά ήταν νεκρό», πρόσθεσε στη συνέχεια.