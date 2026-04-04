Αναβρασμός υπάρχει στην Καλλιθέα για μια καθηγήτρια που κατηγορείται ότι «κέρναγε» ναρκωτικά τους μαθητές της.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η γυναίκα φέρεται να έδινε τσιγάρα και κάνναβη σε μαθητές που το ζητούσαν, χωρίς να είναι γνωστό αν λάμβανε κάποιο αντάλλαγμα.

Το δελτίο ειδήσεων του Alpha, ανέφερε ότι η διεύθυνση του σχολείου της είχε ενημερωθεί πριν τρεις μήνες και ότι η εκπαιδευτικός συνελήφθη πριν από λίγες μέρες σε τυχαίο έλεγχο.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί την εντόπισαν να κινείται ύποπτα σε πάρκο της περιοχής, μαζί με έναν 17χρονο. Όταν την έψαξαν βρήκαν ναρκωτικά στη τσάντα της, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έρευνα στο σπίτι της, όπου εντοπίστηκαν κι εκεί παράνομες ουσίες.

Η καθηγήτρια συνελήφθη και αργότερα αφέθηκε ελεύθερη, ενώ πλέον έχει απομακρυνθεί από το συγκεκριμένο Γυμνάσιο.