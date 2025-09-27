Υλικές ζημιές σε οκτώ σταθμευμένα οχήματα προκάλεσε ένας 37χρονος οδηγός στις Συκιές Θεσσαλονίκης.

Ο άνδρας συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής καθώς, σύμφωνα με τη Αστυνομία, οδηγώντας επικίνδυνα στην οδό Ούλωφ Πάλμε, έπεσε πάνω στα οχήματα ενώ αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο για την ύπαρξη οινοπνεύματος στον οργανισμό του.

Ο 37χρονος οδηγείται στον εισαγγελέα.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, σε άλλο σημείο της Θεσσαλονίκης, στη συμβολή των οδών Σαπφούς και Αναγεννήσεως, 30χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και προσέκρουσε σε κατάστημα.

Το αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες, ωστόσο ο οδηγός κατάφερε να βγει μόνος του από το όχημα. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα.