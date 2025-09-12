Αποτροπιασμό προκαλούν τα νέα στοιχεία που βλέπουν συνεχώς το «φως» της δημοσιότητας και περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο δρούσε ο 42χρονος παραγωγός ερωτικών ταινιών, με το παρατσούκλι «κοντός» που βίαζε και εξέδιδε γυναίκες.

«Με εξέδιδε για 500-600 ευρώ την ώρα, έλεγε στους πελάτες ότι είμαι ανήλικη», αποκαλύπτει θύμα του περιγράφοντας τη φρίκη που έζησε.

Η Μαρία, θύμα του μαστροπού, μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» την Παρασκευή 12/9 εξηγώντας: «Τον συγκεκριμένο τον γνώρισα μέσω μίας αγγελίας για πωλήτρια στη Γλυφάδα. Τότε διατηρούσε ένα κατάστημα ρούχων. Δούλεψα εκεί 3 μήνες, το μαγαζί δεν πήγαινε καθόλου καλά, δεν είχε δουλειά. Μετά από 3 μήνες αναγκάστηκε να το κλείσει. Μέσα σε αυτό το 3μηνο γνωριστήκαμε, είχε πολύ καλή συμπεριφορά απέναντί μου, ήταν φιλικός, και πολύ πρόσχαρος. Αν δεν είχα καλή ψυχολογία στη δουλειά, με προσέγγιζε ώστε να του πω τι έχω και να με βοηθήσει. Ήθελε να δείξει ότι είναι ένας κάλος φίλος. Δεν ήξερα για τις “άλλες” δραστηριότητές του».

«Μετά από 3 μήνες που έκλεισε το μαγαζί, είχα πάρει κάποιες προπληρωμές από τη δουλειά μου γιατί είχα οικονομικές ανάγκες. Έκλεισε το μαγαζί και κρατήσαμε επαφές. Μου λέει κάποια κοπέλα που ήταν σύντροφός του ότι αυτός εκδίδει κοπέλες και της είπα ότι δεν το γνώριζα. Μίλησα μαζί του, τον ρώτησα αν το κάνει και μου είπε ότι το κάνει. Έτσι έκοψα κάθε επαφή μαζί του, άλλαξα αριθμό και δεν του γύρισα τα χρήματά που είχα δανειστεί. Θεώρησα σωστό να εξαφανιστώ και να φύγω από αυτόν τον κύκλο», είπε.

«Βρήκε τον αριθμό μου, με παρακολουθούσε για αρκετό καιρό, ερχόταν έξω από το σπίτι μου, με εκβίαζε, έλεγε ότι θα κάνει κακό στην οικογένειά μου και σε εμένα. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η διαδικασία να βρεθούμε να τα πούμε γιατί υπάρχει πρόβλημα. Δεν πήγα ποτέ στην Αστυνομία, ήμουν 16 ετών τότε. Με χτύπαγε εμένα και άλλες κοπέλες για να εκδοθούμε. Του έλεγα ότι θα δουλέψω για να του επιστρέψω τα χρήματα και μου έλεγε “όχι, θα το κάνεις με τον δικό μου τρόπο”. Ήμουν 16 ετών τότε, είχα κάνει τα χαρτιά μου τα νόμιμα για να δουλέψω ως ανήλικη» ανέφερε η νεαρή κοπέλα.

«Μου έδινε ναρκωτικά από τα 17 μου»

Ο 42χρονος

«Με εξέδιδε περίπου 4 χρόνια. Στον χώρο που μέναμε ήταν περίπου 10 κοπέλες. Αυτός είχε τη δυνατότητα να σε κάνει να ξεκόβεις από τον κύκλο σου και την οικογένειά σου. Μας εξέδιδε και δεν παίρναμε εμείς τα χρήματα, τα καρπωνόταν όλα αυτός. Με εξέδιδε για 500-600 ευρώ την ώρα, γιατί έλεγε στους πελάτες ότι είμαι ανήλικη και “φρέσκια”. Μπορεί να είχε και 10 πελάτες την ημέρα. Έπαιρνε προκαταβολή από τους πελάτες και άφηνε ένα ποσό για να το δίνει ο πελάτης στην κοπέλα, το οποίο δεν ξεπερνούσε τα 80 ευρώ».

«Μας έδινε ναρκωτικά. Μου έδινε ναρκωτικά από τα 17 μου. Πολλές φορές του είπα ότι τον ξεχρέωσα και μου έδινε ναρκωτικά για να μην πάω στην Αστυνομία. Με ενημέρωσε ότι θα πει στην Αστυνομία ότι είμαι πρεζάκι για να αποδείξει ότι εγώ είχα ανάγκη και πήγαινα, για να πάρω τη δόση μου. Με βίασε και μένα από τα 16 μου και συνεχόμενα. Στα 16 σου όταν σε απειλεί ένας άνθρωπος με βία και ξύλο να πιεις ναρκωτικά, θα πιεις ναρκωτικά. Έδινε και σε άλλες κοπέλες ναρκωτικά. Από τις κοπέλες μόνο άλλη μία ήταν ανήλικη. Δεν ήταν “γνωστοί” αυτοί οι άνθρωποι», επεσήμανε.

«Αυτή η ιστορία με ακολουθεί ακόμη και σήμερα, δεν μπορώ να συνεχίσω τη ζωή μου»

«Μας βοήθησε πολύ μια κοπέλα που περάσαμε πολλές καταστάσεις. Έχουμε κρατήσει και επαφές από τότε. Όλες φοβόμασταν να ασχοληθούμε με αυτό, κάποιες έκαναν οικογένεια και ακόμη μας δημιουργεί προβλήματα με τις ταινίες που δημοσίευσε, τα πρόσωπά μας και τα ονόματά μας. Προσπάθησα να κάνω την οικογένειά μου και δεν τα κατάφερα, ο πρώην σύζυγός μου χρησιμοποίησε τις ταινίες αυτές εναντίον μου στο δικαστήριο και έτσι έχασα την επιμέλεια του παιδιού μου, γιατί επικαλέστηκε το γεγονός ότι εκδιδόμουν. Μας έβαζε να κάνουμε και ταινίες. Υπήρχε ένα σπίτι – μαγαζί – γυμναστήριο στον Άγιο Δημήτριο. Δεν μας άφηνε να βγαίνουμε έξω, μας έσπαγε στο ξύλο. Είχα πει στη μητέρα μου ότι γνώρισα ένα παιδί και τα πηγαίναμε πολύ καλά. Όλα αυτά τα έκανε μόνος του. Οι σύντροφοι που είχε στη ζωή του το ήθελαν και το έκαναν αυτό και είχε την πειθώ και τους έλεγε να το κάνουν για να τις παντρευτεί», ανέφερε το θύμα του.

«Έχω πρόβλημα στη ζωή μου και δεν μπορώ να συνεχίζω να ζω με αξιοπρέπεια. Πήγαινα για δουλειά και μου έλεγαν οι εργοδότες ότι με έχουν δει σε ταινίες τέτοιες. Έχει βιάσει και τις άλλες κοπέλες. Και τις προσέγγιζε με άλλο τρόπο κάθε φορά. Τότε όταν τον γνώρισα ήταν 32 ετών, η κοπέλα του τα ήξερε όλα για τη δράση του», είπε κλείνοντας η Μαρία.

Δημογλίδου: Δεν επέλεγε τυχαία τα θύματά του

Για τη δράση του 42χρονου μαστροπού μίλησε επίσης στο Mega η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφέροντας: «Δυστυχώς πέρα από τον εξαναγκασμό να πραγματοποιούν ραντεβού οι κοπέλες, τις εξανάγκαζε και με την απειλή βίας, σωματικής και ψυχολογικής. Σε κάποιες περιπτώσεις είχε δανείσει χρήματα στις κοπέλες αυτές και μετά τις εκβίαζε με αυτό. Έχουν καταθέσει μέχρι στιγμής 5 θύματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλα, γιατί η δράση του ξεκινά από το 2016. Υπάρχει και αρκετό υλικό προς εξέταση και ψηφιακά πειστήρια που φαίνεται ότι βιντεοσκοπούσε τα κορίτσια. Είχε δημιουργήσει μία εταιρεία παραγωγής ταινιών. Έκανε και ταινίες με πρωταγωνίστριες τις κοπέλες χωρίς τη θέλησή τους, ανέβαινε το υλικό αυτό σε συγκεκριμένα κανάλια και κάποιος πλήρωνε για να τα έχει», είπε αρχικά.

«Δεν επέλεγε τυχαία τα θύματά του, επέλεγε άτομα που είχαν την ανάγκη οικονομικής βοήθειας και δεν υπήρχε υποστηρικτικό περιβάλλον. Ο ίδιος ανέφερε στα θύματά του ότι είχε και προστασία από υψηλά πρόσωπα και επικαλείτο και τον υπ. Προστασίας του Πολίτη όπως και αστυνομικούς και ότι κανείς δεν μπορούσε να τον συλλάβει», συμπλήρωσε.

Εστιάζοντας στην πρώτη καταγγελία η Κωνσταντία Δημογλίδου υπογράμμισε: «Η πρώτη καταγγελία ήρθε σε μας από μια κοπέλα που κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια αυτού του ανθρώπου, συνάντησε έναν αστυνομικό τυχαία στον δρόμο, αυτός την οδήγησε στην αρμόδιά υπηρεσία της ΓΑΔΑ. Ο άνδρας κρατούσε τις γυναίκες σε έναν χώρο όπου και εκεί γίνονταν και ραντεβού στα νότια προάστια, αλλά υπάρχουν και άλλοι χώροι».

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης σχολίασε από την πλευρά του: «Σε μία περίπτωση είχε δανείσει 2.000-3.000 ευρώ. Σε άλλες περιπτώσεις κρατούσε τις γάτες μιας κοπέλας και την απειλούσε με αυτό.