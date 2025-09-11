Συγκλονιστικά είναι όσα δήλωσε ένα από τα φερόμενα θύματα του 42χρονου που συνελήφθη κατηγορούμενος για μαστροπεία και ότι εξέδιδε ακόμα και ανήλικα κορίτσια, με τα οποία γύριζε ερωτικές ταινίες.

Η κοπέλα πλέον ενήλικη μίλησε με γυρισμένη την πλάτη στο πλατό της εκπομπής «Power Talk» και αποκάλυψε ότι όλα ξεκίνησαν από όταν ήταν 16 ετών. Ο κατηγορούμενος την προσέγγισε με φιλικές διαθέσεις στην αρχή και στη συνέχεια την εξανάγκασε να εκδίδεται.

Επίσης, ενημέρωνε τους πελάτες για το γεγονός πως ήταν ανήλικη, κάτι που κοστολογούσε και υπέρογκα. Τελικά, κατάφερε να ξεφύγει, όταν ένας πελάτης βλέποντας πως ήταν σε χάλια κατάσταση, αρνήθηκε να συνευρεθεί μαζί της και ειδοποίησε την αστυνομία.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ήμουν 16 ετών. Είχε βάλει μια αγγελία για υπάλληλο σε κατάστημα ρούχων στη Γλυφάδα. Εγώ είχα βγάλει παράλληλα τα απαραίτητα χαρτιά για να ένσημα ανηλίκων και είχα καλέσει να πιάσω δουλειά. Μιλήσαμε από κοντά και ξεκίνησα. Δούλεψα τρεις μήνες.

«Έβλεπα έναν χαρούμενο άνθρωπο, που ενδιαφέρονταν για τον διπλανό του. Έδειχνε πως μπορεί να ήταν φίλος σου. Δεν έδειχνε έναν κακό άνθρωπο ή που θέλει κάτι από εσένα. Το μαγαζί έκλεισε όμως, γιατί δεν πήγαινε καθόλου καλά. Εγώ σε αυτό το διάστημα είχα γνωρίσει μια κοπέλα που δήλωνε σύντροφος του και δούλευε μερικές μέρες στο μαγαζί.

»Είχα δανειστεί από αυτόν χρήματα, τα οποία ήταν προπληρωμή, αλλά είχα δανειστεί και χρήματα που χρειαζόμουν για το σπίτι μου. Όταν έκλεισε το μαγαζί, με πιάνει η κοπέλα και μού εξηγεί τη δουλειά κάνει αυτός, ότι βάζει κοπέλες να βγαίνουν ραντεβού. Τον έπιασα να τού μιλήσω, το επιβεβαίωσε, δεν επέστρεψα τα λεφτά και έκοψα κάθε επαφή μαζί του, προσπάθησα να εξαφανιστώ. Άλλαξα και αριθμό.

»Μετά από λίγο καιρό ξεκίνησε να με βρίσκει στο νέο αριθμό και είπε “θέλω να βρεθούμε, αν δεν βρεθούμε θα γίνει κακό. Πρέπει να με ξεπληρώσεις”. Είπα ότι δεν θέλω κάποια σχέση μαζί του και πως μόλις βρω την οικονομική δυνατότητα θα τον ξεχρεώσω. Μου είπε ότι κάνω λάθος. Με παρακολουθούσε, με πλησίασε, τον είχα δει έξω από το σπίτι μου και με ανάγκασε να μπω στο αυτοκίνητο του. Έτσι, πήγαμε στο σπίτι του στη Γλυφάδα. Εκεί έγιναν άσχημα πράγματα. Με χτύπησε, φώναξε, έκανε κάτι κινήσεις σαν να είναι σχιζοφρενής. Έγδερνε το σώμα του, έκανε κάτι κινήσεις ότι είναι άγγελος.

»Από εκείνη τη μέρα ξεκίνησε ο Γολγοθάς να τον ξεχρεώσω. Άρχισε να κλείνει ραντεβού με άνδρες που δεν ήθελα να πηγαίνω. Το πρώτο ραντεβού ήταν πολύ άσχημη εμπειρία. Η πιο τραυματική εμπειρία, ήμουν ανήλικη. Το έλεγε στους πελάτες. Με πούλαγε 500 με 600 ευρώ. “Είναι σπάνιο, είναι ανήλικη 16 χρονών. Έλα δεν θα χάσεις, είναι καλή”.

»Μόνο ένας πελάτης βοήθησε. Με είχε στείλει μαζί με μια άλλη κοπέλα. Μπήκαμε στο δωμάτιο στην Ηλιούπολη, με κλάματα. Σε άθλια κατάσταση. Μας είδε και ρώτησε τι συμβαίνει. “Δεν θα σας κάνω κακό, θα φωνάξω την αστυνομία αν θέλετε, μην με ανακατέψετε μόνο”. Πράγματι, είπαμε τι γίνεται και όντως κάλεσε την αστυνομία. Δεν μας άγγιξε καθόλου, να είναι καλά ο άνθρωπος».