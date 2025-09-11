Τον Οκτωβρίου του 2018 έφτασε στην ΕΛΑΣ η πρώτη πληροφορία για τον 42χρονο ο οποίος κατηγορείται για σωματεμπορία, βιασμό αλλά και διακίνηση ναρκωτικών. Πρόκειται για τον άνδρα που συνελήφθη από το ελληνικό FBI και οι αποκαλύψεις για τη δράση του, καθώς φέρεται να εκμεταλλεύονταν ακόμη και ανήλικα κορίτσια, προκαλούν σοκ.

Η πρώτη πληροφορία έκανε λόγο για ιστοσελίδα μέσω της οποίας κλείνονταν ερωτικά ραντεβού έναντι 100-200 ευρώ την ώρα, με τις κοπέλες να πηγαίνουν σε ξενοδοχεία ημιδιαμονής και να συνευρίσκονται με τους πελάτες. Από την τότε έρευνα της ΕΛΑΣ είχε προκύψει ότι το κύκλωμα απασχολούσε τουλάχιστον 5 γυναίκες από την Ελλάδα, την Αλβανία και τη Γεωργία. Υπήρχε δε ένα συγκεκριμένο δίδυμο (άνδρας – γυναίκα) που αναλάμβανε τη μεταφορά τους από και προς τα ξενοδοχεία ημιδιαμονής στα οποία είχαν κλειστεί τα ερωτικά ραντεβού.

Κάπως έτσι, τον Νοέμβριο του 2018, κλείστηκε ερωτικό ραντεβού με αστυνομικό ο οποίος παρουσιάστηκε ως υποψήφιος πελάτης και συμφώνησε για συνεύρεση μίας ώρας με μία από τις κοπέλες του κυκλώματος έναντι αντιτίμου 150 ευρώ. Την ίδια ώρα, συνάδελφοι του έθεσαν υπό διακριτική παρακολούθηση το δίδυμο που με τζιπ μετέφερε την κοπέλα στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο ημιδιαμονής στη Γλυφάδα, με αποτέλεσμα να συλληφθούν άπαντες.

Έκτοτε άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι των αποκαλύψεων για τον 42χρονο που πλέον κρατείται στη ΓΑΔΑ και ο οποίος από τότε φέρεται να εκμεταλλεύονταν ανήλικα κορίτσια.

Η μέθοδος που χρησιμοποιούσε και περιγράφεται στις καταθέσεις των θυμάτων του, τουλάχιστον τη χρονική περίοδο 2016-2018, ήταν η εξής: εντόπιζε εμφανίσιμα νεαρά κορίτσια τα οποία δεν είχαν οικονομική επιφάνεια, τουναντίον μάλιστα αντιμετώπιζαν και προβλήματα. Κέρδιζε την εμπιστοσύνη τους και προσφέρονταν να τις βοηθήσει οικονομικά, κάτι το οποίο έκανε με ποσά της τάξεως των 2-3 χιλιάδων ευρώ.

Έκτοτε ξεκινούσε ο εφιάλτης των γυναικών αυτών, καθώς άρχισαν οι εκβιασμοί για να επιστρέψουν το χρηματικό ποσό που είχαν δανειστεί κι είχε… γιγαντωθεί. Όπως αναφέρει σε κατάθεση της μία κοπέλα 26 ετών σήμερα, όταν το 2016 –ούσα ανήλικη– έπεσε κι αυτή θύμα του 42χρονου εξαναγκάζονταν ακόμη και σε 10 ερωτικά ραντεβού την ημέρα, αλλά και σε χρήση ναρκωτικών -συγκεκριμένα κοκαΐνης- με τον συλληφθέντα να κρατάει ο ίδιος τα χρήματα. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις το ποσό για κάθε ερωτικό ραντεβού μπορεί να έφτανε ακόμη και τα 500-600 ευρώ.

Η συγκεκριμένη κοπέλα είναι μία από τις τουλάχιστον τρεις που έχουν καταθέσει σε βάρος του 42χρονου φερόμενου ως σωματέμπορου, με τις κατηγορίες σε βάρος του να είναι συντριπτικές.

Μία απ’ αυτές, αλλοδαπή 24 ετών, φέρεται να έχει καταθέσει ότι «εκμεταλλεύτηκε τη δεινή οικονομική μου θέση και την απουσία οικογενειακού περιβάλλοντος, εξαναγκάζοντας με να εκδίδομαι και να συμμετέχω σε ταινίες ερωτικού περιεχομένου». Σύμφωνα με πληροφορίες, εξαναγκάστηκε για 6 μήνες να υποκύπτει στις διαθέσεις του και να πρωταγωνιστεί σε συνολικά 17 ερωτικές ταινίες.