Στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβε το πρωί της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου 2025 έναν 42χρονο άνδρα στην Αθήνα, κατηγορούμενο για εμπορία ανθρώπων κατ’ εξακολούθηση, βιασμό και διακίνηση ναρκωτικών. Ο άνδρας φέρεται να λειτουργούσε ως μαστροπός και να είχε συστήσει εταιρεία παραγωγής πορνογραφικού περιεχομένου, μέσω της οποίας εξανάγκαζε νεαρές γυναίκες να συμμετέχουν σε γενετήσιες πράξεις και στη συνέχεια να διακινούνται διαδικτυακά για οικονομικό όφελος.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο οργανωμένης δράσης της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αντικειμένων, κατόπιν εκτέλεσης εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τουλάχιστον από το 2016 έως το 2022, ο κατηγορούμενος προσέγγιζε νεαρές γυναίκες, ανάμεσά τους και ανήλικη, οι οποίες βρίσκονταν σε ευάλωτη κοινωνική ή οικονομική κατάσταση. Αφού κέρδιζε την εμπιστοσύνη τους, εν συνεχεία τις εξανάγκαζε με απειλές, σωματική και ψυχολογική βία, να παρέχουν ερωτικές υπηρεσίες έναντι αμοιβής, την οποία ιδιοποιούνταν ο ίδιος.

Παράλληλα, είχε δημιουργήσει εταιρεία παραγωγής πορνογραφικού υλικού μέσω διαδικτύου, όπου εξανάγκαζε γυναίκες να συμμετέχουν σε γενετήσιες πράξεις υπό την απειλή βίας ή με απατηλές υποσχέσεις υψηλών απολαβών, καταγράφοντας και διακινώντας τα βίντεο ηλεκτρονικά για οικονομικό όφελος.

Για να κάμψει την αντίσταση των θυμάτων, χρησιμοποιούσε διάφορες μεθόδους, όπως χορήγηση ναρκωτικών ουσιών (κοκαΐνη) και σωματική κακοποίηση, ενώ προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη συναίνεσή τους.

Μέχρι στιγμής, η έρευνα έχει διαπιστώσει πέντε περιπτώσεις γενετήσιας εκμετάλλευσης γυναικών, οι οποίες έχουν λάβει την απαραίτητη προστασία και αρωγή.

Κατά τις έρευνες σε οικίες, χώρους και οχήματα που χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος, κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων τέσσερα κινητά τηλέφωνα, τραπεζικές κάρτες και ψηφιακά πειστήρια.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για περαιτέρω διαδικασίες.