Την απόλυτη κόλαση ζούσαν γυναίκες, κυρίως από την επαρχία, οι οποίες έπεσαν στα χέρια του σκηνοθέτη και παραγωγού ερωτικών ταινιών με το παρατσούκλι «κοντός». Ο 42χρονος έχει συλληφθεί μετά από έρευνα του ελληνικού FBI και κατηγορείται για εμπορία ανθρώπων, βιασμό και διακίνηση ναρκωτικών.

Πέντε από τα θύματά του τον κατήγγειλαν στις Αρχές και έτσι επί μήνες στελέχη του ελληνικού FBI παρακολουθούσαν κάθε κίνησή του.

Πώς προσέγγιζε τα θύματά του

Ο γνωστός ως «κοντός» φαίνεται πως προσέγγιζε τα υποψήφια θύματά του μέσω γνωστών του ανάλογα με την οικονομική τους κατάσταση. Πλησίαζε δε κυρίως τις πιο ευάλωτες οικονομικά λέγοντάς τους ότι έχει γνωριμίες και ότι μπορεί να τις βοηθήσει.

Όπως επισημαίνεται στις σχετικές καταγγελίες ο 42χρονος κακοποιούσε σωματικά τις γυναίκες, τις νάρκωνε – δίνοντάς τους κοκαΐνη – και τις εξανάγκαζε να εκδίδονται, φτάνοντας ακόμα και σε δέκα «πελάτες» την ημέρα. Τα θύματά του μάλιστα συμμετείχαν χωρίς τη θέλησή τους και σε βίντεο πορνογραφικού περιεχομένου.

Τα πάρτι με τους επιχειρηματίες

Όπως μετέδωσε το Mega και η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» το πρωί της Παρασκευής 12/9 ο 42χρονος διοργάνωνε πάρτι σε βίλες στην Εκάλη και τη Γλυφάδα με τη συμμετοχή επιχειρηματιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό και εκεί οι γυναίκες «προσέφεραν» τις υπηρεσίες τους.

Ο «κοντός» είχε ιδρύσει δική του εταιρεία παραγωγής ερωτικών ταινιών, στις οποίες φέρεται να συμμετείχαν υποχρεωτικά οι γυναίκες, με τον ίδιο να καρπώνεται όλα τα έσοδα.

Επίσης, είναι ο δημιουργός ιστοσελίδας μέσω της οποίας διαφήμιζε τις γυναίκες και κανόνιζε ραντεβού, αποκομίζοντας σημαντικά οικονομικά οφέλη — τα περισσότερα από τα οποία κρατούσε για τον εαυτό του.

Οι αστυνομικοί όταν τον συνέλαβαν είπαν πως συνέλαβαν τον μεγαλύτερο μαστροπό της Αθήνας.

Ο κατηγορούμενος θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή σήμερα Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου.