Το ψηφοδέλτιο του Β.Μιχαλολιάκου
Όλοι οι υποψήφιοι ανά Δημοτικό Διαμέρισμα
Ο συνδυασμός «Μας Ενώνει ο Πειραιάς» με επικεφαλής τον Β.Μιχαλολιάκο κατέθεσε χθες το ψηφοδέλτιο στο Πρωτοδικείο Πειραιά,
Αναλυτικά οι υποψήφιοι είναι:
Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΒΑΛΑΣΚΑΤΖΗ-ΜΑΡΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ- ΜΠΑΖΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΖΩΓΡΑΦΟΣ-ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ-ΣΚΙΤΣΟΓΡΑΦΟΣ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗΣ
ΛΑΟΥΛΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΟΡΙΝΑ) ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΛΙΩΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΜΑΡΚΟΥΙΖΟΥ ΑΘΗΝΑ ΙΑΤΡΟΣ
ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
ΝΤΟΥΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΑΤΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ εα-ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΤΟΥ Π.Ν
ΠΑΠΑΣΤΑΦΙΔΑ ΕΛΕΝΑ ΙΑΤΡΟΣ
ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΣΑΡΡΗ-ΓΩΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΛΙΤΣΑ) πρ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Π.Ν
ΣΕΒΔΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΤΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΤΣΕΓΚΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΦΥΚΙΑ ΑΜΑΛΙΑ ΜΕΛΙΝΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΑΝΤΑΣΟΥΡΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΝΘΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
ΖΗΛΑΚΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ (ΧΑΡΙΣ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ-ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΕΚΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΚΟΚΛΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΣ
ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΜΕΛΠΩΜΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΛΙΩΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
MANETA ΓΕΩΡΓΙΑ Β.ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΜΙΛΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΜΟΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ
ΜΟΣΧΟΒΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ
Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΥ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ
ΕΛΜΑΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΚΑΛΑΓΙΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΟΣ
ΚΑΛΟΣΚΑΜΗ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΑ) ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ
ΛΕΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΜΑΚΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΑΤΡΟΣ
ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΡΕΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ ΤΕ
ΡΟΥΣΣΟΥ ΖΩΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΣΙΓΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ
ΧΑΣΑΝΑΚΟΥ ΠΕΤΡΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ- ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ ΚΟΜΜΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΖΗΜΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗΣ
ΜΠΑΛΤΣΑΒΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΞΥΠΟΛΙΑ ΜΙΜΗ(ΕΥΘΥΜΙΑ) ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΗΤΡΙΑ
ΠΑΠΑΚΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΙΔΙΩΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΔΙΩΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΦΩΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΔΑΝΙΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΔΡΙΜΥΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.
ΜΕΝΕΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΑΤΡΟΣ
ΠΑΓΙΔΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ
ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΤΣΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ – ΚΟΣΤΟΛΟΓΟΣ
ΧΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΡΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΚΕΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΙΚΑ
ΔΑΝΙΗΛ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΚΑΛΥΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΑΝΔΥΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΔΙΕ
ΚΟΡΚΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΜΠΑΣΤΙΑΝΟΥ ΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΡΑΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΒΑΓΓΥ) ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΤΣΑΚΜΑΚΗ ΜΑΙΡΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ – ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΙΡΗ ΧΑΜΠΙΛΟΥ ΣΜΑΡΩ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΣΕ
ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΚΥΠΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗ ΜΑΝΕΤΑ ΜΑΡΘΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΜΙΧΑΛΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ εα ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
ΣΤΑΥΡΙΑΝΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΦΗΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΑΤΡΟΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΒΛΑΝΤΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
ΓΑΡΔΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΛΕΥΘ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΚΟΤΣΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΛΗΤΡΙΑ
ΛΟΥΚΙΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ
ΜΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΣΑΒΒΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΒΟΙΔΟΝΙΚΟΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΥΠΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ
ΚΑΡΛΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΗΛΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΛΠ
ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΖΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Ε.Α.
ΛΟΥΖΗ ΡΟΥΚΟΥΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΕΗ
ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΛΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
ΠΕΡΙΜΕΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΤΡΕΝΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΧΑΧΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣτου Κων ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΟΣ
ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΚΑΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ τ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΗ
ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΣ ΑΕΝ/Α
ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ