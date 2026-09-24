Τις πάγιες θέσεις της Άγκυρας για το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο επανέφερε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας κατά την εβδομαδιαία ενημέρωση Τύπου, δηλώνοντας ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις στην περιοχή.

Ειδικότερα, το τουρκικό υπουργείο αναφέρθηκε στο καθεστώς των νησιών του ανατολικού Αιγαίου με επικλήσεις στις Συνθήκες της Λωζάνης και των Παρισίων, σημειώνοντας ότι οι αμυντικές δραστηριότητες δεν μεταβάλλουν τη νομική τους κατάσταση. Παράλληλα, εξέφρασε την προσδοκία προς την ελληνική πλευρά για αποχή από ενέργειες που επηρεάζουν τη σταθερότητα, υποστηρίζοντας την τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Άγκυρα δήλωσε ότι διατηρεί τη βούληση για διάλογο και σχέσεις καλής γειτονίας, σημειώνοντας παράλληλα ότι μεριμνά για την προστασία των συμφερόντων της και την ασφάλεια της χώρας.

Τέλος, η ενημέρωση περιέλαβε αναφορές στο ηλεκτρικό καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, καθώς και στις αμυντικές συνεργασίες και τους εξοπλισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας, με το τουρκικό υπουργείο να επισημαίνει τη συνεχή παρουσία των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο