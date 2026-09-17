Καμία προγραμματισμένη συνάντηση δεν έχει οριστικοποιηθεί προσώρας μεταξύ του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, παρά το γεγονός ότι και οι δύο ηγέτες θα βρίσκονται την ερχόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Ένας από τους κύριους λόγους είναι πως το κλίμα ανάμεσα στην Αθήνα και την Άγκυρα απέχει πλέον από τη σχετικά θετική πορεία που είχε καταγραφεί κατά το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων τριάμισι ετών, ενώ την κατάσταση επιβαρύνουν οι ευθείες απειλές που διατυπώνονται από την τουρκική πλευρά με αφορμή την ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ στον τομέα των εξοπλισμών, καθώς και οι κινήσεις που κάνει η χώρα μας για την άσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως τονίζουν αρμόδιες πηγές του Μεγάρου Μαξίμου και του Υπουργείου Εξωτερικών ωστόσο, παρά το δυσμενές περιβάλλον, η πιθανότητα μιας συνάντησης στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού δεν μπορεί ακόμη να αποκλειστεί. Στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τα προγράμματα των εκατοντάδων αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων που καταφθάνουν στην αμερικανική μεγαλούπολη μεταβάλλονται διαρκώς, με αρκετές διμερείς επαφές να συμφωνούνται ακόμη και λίγες ώρες πριν πραγματοποιηθούν.

Ανοικτή γραμμή, αλλά χωρίς ραντεβού Γεραπετρίτη – Φιντάν

Ανάλογη εικόνα στις σχέσεις των δύο πλευρών επικρατεί και σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών, καθώς δεν έχει προγραμματιστεί ούτε συνάντηση μεταξύ του Γιώργου Γεραπετρίτη και του Τούρκου ομόλογού του Χακάν Φιντάν, κάτι που θα ήταν πιο εύκολο να συμβεί.

Οι δίαυλοι μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας παραμένουν πάντως ανοικτοί και οι σχετικές συνεννοήσεις συνεχίζονται, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος και κυρίως το κατάλληλο πολιτικό έδαφος για μια τέτοια επαφή. Εάν υπάρξει το δεύτερο, ο χρόνος θα βρεθεί, ακόμη κι αν η συνάντηση διαρκέσει λίγα λεπτά.

Να σημειωθεί ότι πριν από τη Νέα Υόρκη, ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα βρεθεί στο Τορόντο για την ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Καναδά Αποστόλου. Στην τελετή θα παραστούν επίσης η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η οποία θα ταξιδέψει στον Καναδά από τις Ηνωμένες Πολιτείες όπου βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες, καθώς και η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη.

Γιατί το Μαξίμου αποφεύγει τις πρόωρες ανακοινώσεις

Η επιφυλακτικότητα της ελληνικής κυβέρνησης ως προς την ανακοίνωση ενός πιθανού ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν συνδέεται πάντως και με όσα συνέβησαν κατά την περυσινή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Θυμίζουμε ότι η συνάντηση των δύο ηγετών είχε τότε προγραμματιστεί κανονικά, με συγκεκριμένη μέρα, ώρα και τόπο, αλλά τελικά ακυρώθηκε, καθώς ο Τούρκος πρόεδρος παρακάθισε εν τέλει σε τραπέζι που διοργάνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τη συμμετοχή της Τουρκίας και αραβικών κρατών.

Μετά από εκείνη την εξέλιξη, το Μέγαρο Μαξίμου αποφεύγει να προαναγγείλει μια διμερή συνάντηση προτού αυτή οριστικοποιηθεί πλήρως. Έτσι, οι δύο ηγέτες κατευθύνονται προς τη Νέα Υόρκη χωρίς κοινό ραντεβού στο ημερολόγιό τους. Το ενδεχόμενο μιας επαφής θα παραμένει ανοικτό μέχρι την τελευταία στιγμή.